Apple врегулює позов щодо шахрайства з подарунковими картками iTunes — жертви, ймовірно, втратили «‎сотні мільйонів доларів»

Згідно зі скаргою, компанія свідомо дозволяла шахраям використовувати її подарункові карти, залишаючи 30% комісії з вкрадених грошей собі.

Шахраї зв’язувалися з жертвами телефоном та переконували їх придбати подарункові картки App Store та iTunes для покриття різних витрат, включно з податками, лікарняними, комунальними послугами тощо. Надалі власникам карт пропонували поділитися кодами, вказаними на звороті (попри те, що на картах було надано попередження з проханням не повідомляти код стороннім особам).

За даними Reuters, Apple залишала собі 30% з вкрадених коштів кожного власника картки, як «комісію» за конвертацію вкрадених кодів у долари.

Відповідно до подання до федерального суду в Сан-Хосе, Каліфорнія, Apple і позивачі домовилися про врегулювання після співпраці з посередником та готують офіційну угоду, яка буде представлена окружному судді США Едварду Давілі для попереднього затвердження.

У червні 2022 року Давіла не задовольнив пропозицію Apple щодо відхилення позову.

Позов стосується всіх американських клієнтів, які з 2015 року по 31 липня 2020 року купували подарункові картки, які можна було використовувати в iTunes або App Store, надавали коди шахраям і не отримували відшкодування від Apple. Загалом жертви могли втратити «сотні мільйонів доларів».