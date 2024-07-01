За даними аналітика Мін-Чі Куо, Apple планує почати масове виробництво нових «AirPods з модулями камери» до 2026 року. Раніше про такі плани повідомляв ресурс Bloomberg. Але тоді мова йшла лише про одну з ідей формфактора носимих пристроїв.

Тепер Куо стверджує, що ці нові навушники AirPods матимуть інфрачервону камеру, подібну до тієї, що використовується як частина модуля Face ID на iPhone та iPad. Мета Apple полягає в тому, щоб оснащені камерою AirPods інтегрувалися з Vision Pro і майбутніми гарнітурами Apple Vision.

«Очікується, що нові AirPods будуть використовуватися з Vision Pro і майбутніми гарнітурами Apple, щоб покращити користувацький досвід просторового аудіо та зміцнити екосистему просторових обчислень. Наприклад, коли користувач переглядає відео за допомогою Vision Pro і носить ці нові AirPods, якщо користувач повертає голову, щоб подивитися в певному напрямку, джерело звуку в цьому напрямку може бути підкреслено для покращення просторового аудіо/обчислювального досвіду»

Крім того, інфрачервона камера на AirPods зможе виявляти зміни навколишнього середовища, «потенційно дозволяючи керувати жестами в повітрі для покращення взаємодії людини з пристроєм».

Куо зазначає, що Foxconn є «постачальником нового продукту для ІЧ-камери, яка буде використовуватися з AirPods». Повідомляється, що Foxconn планує випускати 18-20 млн одиниць на рік, або близько 10 млн пар AirPods.

Джерело: 9to5mac