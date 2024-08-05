Apple Watch SE приписують пластиковий корпус, більше кольорів та зручність для дітей

Apple з року в рік продає людям Apple Watch в практично тому самому дизайні. Проте скоро ситуація може змінитися. Ходять чутки, що компанія з Купертіно планує випустити пластикову версію Apple Watch SE.

Марк Гурман з Bloomberg написав, що Apple використовує пластик, щоб зробити годинник «більш зручним для дітей», додавши, що це «може забезпечити кращий набір кольорів». І це може стати одним з найцікавіших оновлень Apple Watch за останні роки.

Зазвичай Apple пропонує свої розумні годинники з обмеженою кількістю кольорів. Користувачам доступні чорний, сріблястий, сріблясто-жовтий та рожевий кольори. Product Red — єдиний варіант для тих, хто хоче чогось сміливішого.

Водночас інші пристрої Apple пропонують більше колірного різноманіття, як от зелений, фіолетовий, синій, блакитний iPhone. iMac також доступні в яскравих кольорах. Тепер Apple Watch SE також, ймовірно, запропонує користувачам ширший вибір кольорів та відтінків корпусу. Враховуючи орієнтацію на дитячу аудиторію, можна очікувати яскравих кольорів.

Наразі немає інформації про характеристики та можливості майбутнього «більш зручного для дітей» розумного годинника Apple Watch SE.

Джерело: The Verge