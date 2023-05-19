Apple забороняє працівникам використовувати ChatGPT, щоб уникнути «‎витоків»

Apple відома тим, що старанно приховує власні проєкти та вимагає такої ж секретності від своїх працівників. А нині компанія стурбована можливими проблемами з конфіденційністю ChatGPT і побоюється «витоків», які може спричинити використання чатбота.

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Щоб запобігти цьому Apple обмежила використання ChatGPT та інших інструментів штучного інтелекту, таких як Copilot GitHub, для співробітників. Хоча паралельно працює над власними версіями великих мовних моделей.

На початку квітня The Economist Korea повідомляв, що через трьох співробітників Samsung, які використовували ChatGPT, стався виток конфіденційної інформації компанії. Один попросив чатбот перевірити вихідний код бази даних на наявність помилок, другий дав завдання оптимізувати код, а третій завантажив запис зустрічі, щоб ChatGPT написав протокол.

Незрозуміло, як саме Apple обмежує використання генеративних інструментів штучного інтелекту і чи забороняє повністю їх використання. Але Samsung, до прикладу, обмежила довжину підказок ChatGPT для співробітників кілобайтом або 1024 символами тексту.

Великі мовні моделі, такі як OpenAI покращуються, коли з ними взаємодіє дедалі більша кількість людей, оскільки цей досвід розробники використовують для подальшого навчання. В умовах використання чатбота йдеться про те, що «‎розмови ChatGPT можуть переглядати ШІ-інструктори для покращення роботи систем».

У березні ChatGPT випадково «засвітив» заголовки чатів сторонніх людей, після чого компанія-розробниця чатбота OpenAI представила нове налаштування конфіденційності, яке дозволяє користувачам вимикати історію своїх чатів, щоб їхні розмови не могли використовуватися для навчання. Також компанія запровадила спеціальну програму грошових виплат для людей, які повідомляють про недоліки безпеки, вразливості чи інші проблеми в системі ШІ.

Щодо LLM-проєктів Apple наразі відомо небагато, але всі зусилля компанії в галузі штучного інтелекту знаходяться під наглядом Джона Джаннандреа, який раніше очолював команди пошуку та штучного інтелекту Google. За останні кілька років Apple також придбала кілька ШІ-стартапів, а в нещодавньому інтерв’ю Тім Кук натякнув, що технічний гігант дотримується обережного підходу в цій галузі.