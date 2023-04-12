Новини Технології 12.04.2023 о 17:02

За знайдену в ChatGPT помилку можуть заплатити до $20 000 – OpenAI запускає програму винагород за пошук вразливостей у ШІ-системі

Катерина Даньшина

Авторка новин

OpenAI запроваджує спеціальну програму грошових виплат для людей, які повідомляють про недоліки безпеки, вразливості чи інші проблеми в системі ШІ.

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Участь у програмі можуть взяти як експерти з безпеки, так і звичайні люди, що полюбляють досліджувати технології. За помилку можуть заплатити від $200 до $20 000 – в залежності від «серйозності» знахідки. Оброблятиме звернення та здійснюватиме виплати платформа Bugcrowd.

Подібні програми вже реалізовували великі технологічні компанії, такі як Google та Apple. Перша у 2019 році виплатила загалом $6,5 млн людям за знайдені помилки (винагорода за одну досягла аж $201 337). Тоді як Apple пішла далі й запропонувала до $2 млн кожному, хто виявить «проблеми, які обходять спеціальний захист режиму блокування».

ChatGPT у минулому місяці стикався з проблемами конфіденційності, коли випадково «засвітив» заголовки чатів сторонніх людей. За кілька днів після цього користувач Twitter написав, що знайшов понад 80 секретних плагінів під час злому чатбота.

Однак за джейлбрейки та неправильні чи негативні відповіді ChatGPT винагороду навряд надаватимуть. Своїм оголошенням OpenAI намагається сказати, що піклується про конфіденційність і безпеку, але також уточнює, що «не може передбачити те, як люди використовуватимуть ці технології в реальному світі».


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