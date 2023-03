ChatGPT «засвітив» чужі історії чатів — OpenAI довелось вимкнути чатбот на 10 годин, але він і зараз працює з обмеженнями

У понеділок OpenAI довелось вимкнути ChatGPT на 10 годин — нині сервіс вже працює, однак історія чатів для користувачів поки недоступна.

Нещодавно деякі користувачі ChatGPT виявили, що бачать заголовки історії чужих чатів. Люди публікували скриншоти у соціальних мережах Reddit і Twitter, на яких видно бічні панелі інтерфейсу чатбота з історіями сторонніх користувачів.

І хоча на зображеннях видно лише заголовки, а не розмови повністю — інцидент примушує задуматись про те, що варто писати чатботу.

@OpenAI Chat GPT loaded someone else’s chat history today. Complete #violation of #privacy #ChatGPT

These chat histories are not mine. pic.twitter.com/i99WuwFtAh

— Varun Giridhara (@iamvarung) March 20, 2023