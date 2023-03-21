ChatGPT «засвітив» чужі історії чатів — OpenAI довелось вимкнути чатбот на 10 годин, але він і зараз працює з обмеженнями

У понеділок OpenAI довелось вимкнути ChatGPT на 10 годин — нині сервіс вже працює, однак історія чатів для користувачів поки недоступна.

Нещодавно деякі користувачі ChatGPT виявили, що бачать заголовки історії чужих чатів. Люди публікували скриншоти у соціальних мережах Reddit і Twitter, на яких видно бічні панелі інтерфейсу чатбота з історіями сторонніх користувачів.

І хоча на зображеннях видно лише заголовки, а не розмови повністю — інцидент примушує задуматись про те, що варто писати чатботу.

Представник OpenAI повідомив Bloomberg, що компанія тимчасово відключила ChatGPT. Ймовірно, проблему спричинила помилка у програмному забезпеченні з відкритим кодом, яку ще не назвали.

Роботу чатбота відновили через 10 годин, однак історія чатів на момент написання статті все ще не була доступною. OpenAI опублікувала повідомлення на бічній панелі про те, що «працює над якнайшвидшим відновленням цієї функції».

Джерело: Engadget