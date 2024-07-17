Apple зняла міні-горор про Android для реклами браузера Safari

Apple випустила новий рекламний ролик iPhone, який нагадує мініфільм жахів. Компанія націлила його на користувачів Android, щоби привернути їхню увагу до питань приватності.

У відео під назвою «Privacy on iPhone, Flock» («Приватність на iPhone, Зграя») на фоні композиції «Billathi Askara» Бйорна Джейсона Ліндха (Björn Jason Lindh) показали, як люди користуються смартфонами, схожими на Android. За ними стежать камери, які перетворюються на механічних птахів і літають навколо.

Атмосфера ролика нагадує фільм жахів. Механічні птахи-камери спостерігають за власниками Android-пристроїв, які переглядають вебсторінки. Навіть в офісі користувачі не захищені від цих настирливих створінь — одне з них врізається у вікно.

Ці істоти займають місця, де зазвичай сидять справжні птахи: лінії електропередач, дахи будинків. Деякі з них схожі на кажанів і висять догори дригом із червоними очима, що світяться. Вони уособлюють сторонні трекери, які відстежують дії користувачів Android на сайтах і в додатках, збираючи дані для персоналізованої реклами.

Apple підкреслює, що функція App Tracking Transparency на iPhone дає змогу користувачам вибирати, чи дозволяти відстеження для кожного додатка окремо. Якщо власник iPhone відмовляється від стеження, трекери не можуть отримати доступ до певних ідентифікаторів, необхідних для цього завдання.

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У кульмінаційний момент ролика з’являється жінка з iPhone. Коли вона натискає іконку Safari, механічні птахи-камери вибухають. Те саме відбувається, коли інші користувачі iPhone відкривають браузер. Посил Apple чіткий: якщо ви не хочете, щоб за вами стежили під час перегляду сайтів, переходьте на iPhone.

Рекламний ролик завершується слоганом: «Safari. Браузер, який дійсно приватний».

Не тільки Apple піклується про приватність користувачів. Інженери Мічиганського університету розробили унікальну камеру PrivacyLens, яка запобігає збору та поширенню приватних фото та відео з пристроїв розумного дому та роботизованих пилососів. PrivacyLens поєднує звичайну відеокамеру з тепловізором для виявлення людей за температурою тіла.

А от у США жінка подає до суду на Microsoft та двох великих роздрібних продавців секс-іграшок у США. Вона стверджує, що їхні вебсайти відстежують користувачів без їхньої згоди, попри обіцянки цього не робити.

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Джерело: Phonearena

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