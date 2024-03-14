Arm представила нові процесори та технології для безпілотних авто — постачання виробникам з 2025 року

13 березня 2024 року Arm анонсувала Arm Automotive Enhanced (AE), процесори для безпілотних автомобілів, та Arm Compute Subsystem for Automotive, нову систему розробки для автовиробників та їхніх постачальників. Arm стверджує, що ця ініціатива може «скоротити цикл розробки транспортних засобів із підтримкою ШІ до двох років».

Компанія представила технологію Neoverse, яка «вперше представлена ​​в автомобільному секторі та забезпечує продуктивність серверного класу для автономних робочих навантажень та робочих навантажень ADAS зі штучним інтелектом». Компанія представила такі ядра Cortex-A v9:

Arm Cortex-A720AE: забезпечує найкращу в галузі стійку продуктивність із гнучкістю дизайну SoC для широкого спектра застосунків, що визначаються програмним забезпеченням (SDV).

Arm Cortex-A520AE: забезпечує найкращу енергоефективність із функціональними функціями безпеки для масштабування в автомобілях.

Arm Cortex-R82AE: найпродуктивніший процесор реального часу для функціональної безпеки, який вперше передає 64-розрядні обчислення в обробку в реальному часі.

Arm Mali-C720AE: Інтернет-чип із можливістю налаштування, оптимізований для найвибагливіших випадків використання комп’ютера та людського зору.

Arm заявляє, що надасть «попередньо інтегровані та перевірені конфігурації, оптимізовані для продуктивності, потужності та площі за допомогою передового літографічного процесу». Очікується, що нові рішення для автомобілів постачатимуться виробникам у 2025 році.

Джерело: Arm

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