Майже як Reddit. Застосунок для перегляду новин Artifact перетворюється на соцмережу – там є профілі, оцінки репутації та коментарі з голосуванням

Artifact на початку позиціювали як застосунок для перегляду новин, які підбирають для вас ШІ-алгоритми, однак нині він стає все більше схожим на соцмережу.

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У застосунку є вкладка «Домашня сторінка» зі стрічкою статей, які на думку ШІ Artifact, вам сподобаються; вкладка «Заголовки», де зібрані колекції статей за темами; а також вкладка «Профіль», яка візуалізує вашу історію переглядів, після того, як ви прочитаєте 10 матеріалів

А тепер користувачі можуть коментувати будь-які статті в додатку, і, наслідуючи Reddit, Artifact також дозволить голосувати за та проти коментарів інших людей – формуючи їх репутацію та допомагаючи модерувати дискусії.

Власники Artifact (вони ж засновники Instagram) Кевін Систром та Майк Крігер кажуть, що оцінка репутації «відображає заслужену довіру спільноти та допоможе зважити думки людей і відфільтрувати небажаних користувачів чи теми».

Програма сповіщатиме вас, коли ваші коментарі отримають голоси «за» чи «проти», або коли хтось з ваших контактів прокоментує прочитаний текст.

У профіль відтепер можна додати фотографію та біографію (що, очевидно, підвищить вашу репутацію), але попередньо необхідно підтвердити номер телефону. Це також знадобиться, якщо ви захочете перейти на інший пристрій і зберегти свою історію та налаштування Artifact.

Уперше застосунок був представлений у січні, а наприкінці лютого його вже можна було завантажити на пристрої iOS та Android. Функції соціальної мережі додали у застосунок майже одночасно з запуском аналога Twitter у програмі Notes від Substack – популярної платформи розсилки новин. Тож цікаво, поспостерігати за майбутніми оновленнями конкурентів.

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Джерело: Engadget