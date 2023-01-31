Великий ритейлер назвав найнадійніші комплектуючі — найрідше здають відеокарти Asrock, Gainward та Inno3D, серед материнських плат веде MSI

Великий швейцарський ритейлер Digitec опублікував рейтинги на основі власної гарантійної статистики відеокарт та материнських плат для ПК. Рейтинги ґрунтуються на не менш ніж 300 випадках гарантійного повернення відеокарт та великої кількості «материнок», повернутих протягом двох років. Статистика не ідеальна за вибіркою та не враховує таких специфічних впливів, як майнінг, але дає деяке уявлення.

У рейтингу відеокарт із найменшим ризиком дефектів лідерство у компанії Dell. Так, дехто, як і автор новини, вперше дізналися, що Dell робить відеокарти: йдеться про професійні графічні адаптери для робочих станцій. Такі відеокарти коштують дорожче та мають кращу якість збирання. У їхній конструкції не використовуються складні нестандартні рішення для охолодження або заводський розгін, що знижує ризики під час експлуатації.

Новачок на ринку відеокарт ASRock, більш відомий як виробник материнських плат, має дуже невелику кількість претензій – лише 0,3%. ASRock виготовляє відеокарти AMD Radeon двох останніх поколінь. “Материнки” ж ASRock розташувалися на 4 місці рейтингу з 3,2%, але відстають від лідера лише на 0,4%.

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Цікаво відзначити непоганий результат популярних в Україні бюджетних брендів Inno3D та Gainward – 0,5% та 0,4%. Схоже, вони заслужили на любов покупців не лише привабливою ціною. Ще один популярний “бюджетник”, Palit, має вже 0,7% гарантійного браку.

З 17 брендів найвищий відсоток браку припадає на Sapphire та XFX – ексклюзивні бренди AMD. До честі Sapphire, виробник найшвидше розглядає звернення щодо гарантії – в середньому, на це йде 3 дні, проти тижня чи двох у конкурентів.

У порівнянні з відеокартами материнські плати частіше повертають за гарантією – від 2,8% до 5% проданих виробів. Найменша кількість повернень у MSI – 2,8%, проте бренд розглядатиме заявку тиждень. За лідером з мінімальним відривом слідують Asus (2,9%), Gigabyte (3,1%) та ASRock (3,2%). Розгляд претензії займе менше часу у випадку з Biostar (майже одразу) або Gigabyte (в середньому 3 дні).

Звичайно, статистика не є повною мірою достовірною і не охоплює всіх продавців та регіонів. Але деякі висновки зробити можна – зокрема, про відсутність критичної різниці між недорогими та топовими брендами комп’ютерних компонентів у плані якості виробництва.

Джерело: VideoCardz