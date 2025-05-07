Assassin’s Creed Shadows отримала велике оновлення — сюжетна місія, історії персонажів і купа фіксів

Ubisoft для Assassin’s Creed Shadows випустила патч, який додає сюжетний квест, прибирає оленів з дороги та купу інших фіксів.

Масштабне оновлення отримало назву 1.006 для PS5 або Title Update 1.0.4 на інших платформах. Сама гра вийшла місяць тому і вже отримувала патч, який заборонив трощити храми. Зате це оновлення стало найбільшим з моменту релізу.

Головна фішка оновлення — сюжетна місія «Праці Луїса Фруа». Вона відкривається після проходження квесту «Стежка, якою він іде» у лінії Ясуке. Після цього треба вирушити до Адзучі та знайти Луїса Фруа на південь від Торгівельних кварталів. У місії Наое та Ясуке допоможуть старому другу, знайдуть втрачені нотатки, захистять леді Сатоко й дізнаються більше про єзуїтів, які діяли в Японії 16 століття.

Ще одна новинка — додані біографії персонажів до бази Кодексу. Тепер легше відстежувати всіх союзників та ворогів, яких герої зустрічають під час проходження. Разом з сюжетними доповненнями гра отримала технічні покращення. Серед них стабільність, продуктивність і фікси багів по всій Shadows:

Виправлено баг, через який не працювала кнопка переходу до дошки Ясуке у його особистих квестах.

Тепер усі предмети біля вівтарів або релігійних споруд неможливо знищити — ця функція викликала суперечки ще до релізу гри. Раніше студія прибрала можливість трощити столи і стелажі.

Торговці більше не продаватимуть по кілька однакових предметів, а купівля головного убору більше не вибиватиме гравця з меню.

Виправлено баг з оленями, які масово з’являлись і бігали головними дорогами.

Також оновлено бойові та стелс-механіки:

Перероблено перк «Захід сонця Ігана», щоб уникнути нескінченного уповільнення часу.

Виправлено баг, через який вбивства не завдавали шкоди нокаутованим ворогам.

Тепер Наое не зависає після подвійного вбивства, а жорстоке вбивство Ясуке працює на всіх дистанціях.

Камера в кутку прикриття працює стабільно, а дзвінки тривоги після кат-сцен більше не з’являються самі собою.

Разом з тим патч виправляє десятки сюжетних квестів. Наприклад, там, де персонажі не йшли в потрібному напрямку, зникали після сейвів або не активували діалоги. У квесті «Бій Какушіба Іккі» Момочі Сандаю тепер атакує нормально, а Нагато не зникає після завантаження. З іншого боку у квесті «Втрата руки» Токубей більше не атакує випадкових NPC. Ubisoft також виправила баг, коли після смертельного удару від Маруме Наґайоші Ясуке чомусь відновлював усе здоров’я.

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Нагадаємо, що Assassin’s Creed Shadows вийшла 20 березня та отримала підтримку Steam Deck на старті. Проходження гри триває близько 80 годин, і за цей час залучила щонайменше 3 млн гравців.

Джерело: Game Rant