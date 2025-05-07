Assassin’s Creed Shadows отримала велике оновлення — сюжетна місія, історії персонажів і купа фіксів

Ubisoft для Assassin’s Creed Shadows випустила патч, який додає сюжетний квест, прибирає оленів з дороги та купу інших фіксів.
Масштабне оновлення отримало назву 1.006 для PS5 або Title Update 1.0.4 на інших платформах. Сама гра вийшла місяць тому і вже отримувала патч, який заборонив трощити храми. Зате це оновлення стало найбільшим з моменту релізу.
Головна фішка оновлення — сюжетна місія «Праці Луїса Фруа». Вона відкривається після проходження квесту «Стежка, якою він іде» у лінії Ясуке. Після цього треба вирушити до Адзучі та знайти Луїса Фруа на південь від Торгівельних кварталів. У місії Наое та Ясуке допоможуть старому другу, знайдуть втрачені нотатки, захистять леді Сатоко й дізнаються більше про єзуїтів, які діяли в Японії 16 століття.
Ще одна новинка — додані біографії персонажів до бази Кодексу. Тепер легше відстежувати всіх союзників та ворогів, яких герої зустрічають під час проходження. Разом з сюжетними доповненнями гра отримала технічні покращення. Серед них стабільність, продуктивність і фікси багів по всій Shadows:
- Виправлено баг, через який не працювала кнопка переходу до дошки Ясуке у його особистих квестах.
- Тепер усі предмети біля вівтарів або релігійних споруд неможливо знищити — ця функція викликала суперечки ще до релізу гри. Раніше студія прибрала можливість трощити столи і стелажі.
- Торговці більше не продаватимуть по кілька однакових предметів, а купівля головного убору більше не вибиватиме гравця з меню.
- Виправлено баг з оленями, які масово з’являлись і бігали головними дорогами.
Також оновлено бойові та стелс-механіки:
- Перероблено перк «Захід сонця Ігана», щоб уникнути нескінченного уповільнення часу.
- Виправлено баг, через який вбивства не завдавали шкоди нокаутованим ворогам.
- Тепер Наое не зависає після подвійного вбивства, а жорстоке вбивство Ясуке працює на всіх дистанціях.
- Камера в кутку прикриття працює стабільно, а дзвінки тривоги після кат-сцен більше не з’являються самі собою.
Разом з тим патч виправляє десятки сюжетних квестів. Наприклад, там, де персонажі не йшли в потрібному напрямку, зникали після сейвів або не активували діалоги. У квесті «Бій Какушіба Іккі» Момочі Сандаю тепер атакує нормально, а Нагато не зникає після завантаження. З іншого боку у квесті «Втрата руки» Токубей більше не атакує випадкових NPC. Ubisoft також виправила баг, коли після смертельного удару від Маруме Наґайоші Ясуке чомусь відновлював усе здоров’я.
Нагадаємо, що Assassin’s Creed Shadows вийшла 20 березня та отримала підтримку Steam Deck на старті. Проходження гри триває близько 80 годин, і за цей час залучила щонайменше 3 млн гравців.
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Джерело: Game Rant
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