Астрономи вперше побачили очікувану зірку-компаньйона Бетельгейзе

Зірка Бетельгейзе залишається однією з найяскравіших на небі та найближчим до Землі червоним гігантом.

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Протягом тисячоліть астрономи спостерігали за Бетельгейзе, яка здавалась самотньою у нічному небі. Однак завдяки потужній спекл-інтерферометричній камері, встановленій на телескопі Gemini North, астрономам нарешті вдалось виявити зірку-компаньйона Бетельгейзе.

Зазначається, що зірка-компаньйон знаходиться дуже близько до Бетельгейзе. Технологія спекл-визуалізації заморожує атмосферні спотворення за рахунок швидкої експозиції, що дозволяє астрономам отримувати надзвичайно чіткі зображення.

За допомогою 8,1-метрового дзеркала Gemini North астрономи змогли безпосередньо побачити приховану зірку-сусіда Бетельгейзе. В 2019-2020 роках астрономи спостерігали раптове зниження яскравості Бетельгейзе, що отримало назву «Великого затемнення». Спочатку науковці припустили, що невдовзі може відбутись спалах наднової, однак пізніше стало відомо, що винуватцем затемнення стала пильова хмара, випущена зіркою.

Це спонукало астрономів переглянути архівні дані, а згодом призвело до виявлення зірки-компаньйона Бетельгейзе. Ця зірка приблизно у 6 разів тьмяніша за Бетельгейзе у спектрі видимого світла. Вона обертається по орбіті всередині протяжної атмосфери зірки, через що її було практично неможливо виявити досі.

Астрономи під керівництвом Стіва Хауелла з Центру Еймса NASA використали спекл-камеру «Alopeke» для отримання висококонтрастних зображень із короткою витримкою, на яких тьмяна зірка виділялася на тлі яскравого сяйва Бетельгейзе.

Як підкреслив Стів Хауелл, здатність Gemini North робити зображення з високою кутовою роздільною здатністю і різкими контрастами дозволило виявити зірку у парі з Бетельгейзе. Аналіз світла зірки продемонстрував, що вона ще не вступила на головну послідовність і представляє світило класу А або B. Це гаряча біло-блакитна зірка, яка все ще перебуває у зародковому стані і в якій ще не розпочався синтез водню.

Маса цієї зірки приблизно у 1,5 рази більше сонячної. Її орбіта розташовується на відстані, що дорівнює всього чотирьом відстаням від Землі до Сонця, навколо Бетельгейзе. Це перший випадок виявлення пари у зірки надгіганта.

Це може пояснити загадковий шестирічний цикл зміни яскравості Бетельгейзе. Астрономи давно здогадувались, що у зірки має бути компаньйон, однак виявити його не вдавалось. Бетельгейзе віком у 10 млн років перебуває у кінці свого життєвого циклу і, за розрахунками астрономів, має вибухнути надновою у найближчі 100 тис. років.

Однак у сусідньої зірки значно менше часу. Очікується, що у найближчі 10 тис. років приливні сили притягнуть молоду зірку до Бетельгейзе і відбудеться злиття. Ще одна можливість вивчити зоряного компаньйона Бетельгейзе з’явиться в листопаді 2027 року, коли він перебуватиме на максимальній відстані від Бетельгейзе, де його найлегше виявити.

Результати дослідження опубліковані у The Astrophysical Journal Letters

Джерело: Phys.org; Interesting Engineering