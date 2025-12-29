Новини Кіно 29.12.2025 comment views icon

"Аватар" став першою трилогією в історії кіно з касою в $6 млрд

Катерина Даньшина

Кадри з фільму "Аватар: Вогонь і попіл"

“Аватар: Вогонь і попіл” заробив $760 млн за два тижні прокату, довівши загальні заробітки франшизи до шалених $6 млрд. Фактично, трилогія Джеймса Кемерона стала першою в історії кіно, яка сягнула цих цифр.

В останні тижні “Аватар 3” став головним героєм світового прокату: всередині США фільм зібрав $217, 7 млн, тоді як особливо добре проявила себе міжнародна каса з $542, 7 млн.

Попри те, що фільм Кемерона очолює рейтинги прокату в грудні, ці показники все ще суттєво відстають від попередників. Перша частина, нагадаємо, заробила $2,9 млрд, друга — $2,3 млрд. Хоча один беззаперечний плюс “Вогонь і попіл” таки приніс, зробивши трилогію “найбагатшою” в історії з загальною касою в $6 млрд.

Згідно з рейтингом Box Office Mojo, трилогія сиквелів “Зоряних війн” заробила $4,47 млрд, а “Володар перснів” — $2,99 млрд.

Як “Шлях води”, але з вогнем: “Аватар 3” оцінили в 69% на Rotten Tomatoes — найнижчий рейтинг в серії

Disney сподівається, що “Аватар 3” збереже подібну стійкість в кінотеатрах і підсилює увагу глядачів тизерами нових “Месників”. На кону — подальше існування франшизи, оскільки Джеймс Кемерон неодноразово заявляв, що завершить історію третім фільмом, якщо він не збере достатньо грошей.

“Люди схильні ігнорувати сиквели, хіба що це не третій фільм “Володар перснів”… А ще є “два удари” у вигляді стрімінгів та Covid, що означає, що менше людей ходять у кіно — 75% від кількості у 2019 році”, — припускав Кемерон.

Днями режисер оприлюднив чергову заяву, де обіцяв розповісти про сюжети 3 і 4 фільму на пресконференції у випадку їхнього скасування. Попередньо їх реліз запланований на 21 грудня 2029 року та 19 грудня 2031 року відповідно. На момент завершення зйомок Кемерону виповниться 77 років.

Бюджет “Аватар 3” не розголошується: Кемерон говорить про “тонну грошей”, а інсайдери припускають суму в $400 млн без урахування маркетингу.

Передумав: Кемерон дослідить “етичний” аспект ШІ, щоб випускати “Аватари” швидше

Джерело: IGN

