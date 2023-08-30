Аватари Meta нарешті «‎відростили» ноги – поки для бета-версії Quest Home

Аватари Meta нарешті еволюціонували та відростили собі нижні кінцівки – майже за рік після офіційного анонсу компанії.

Більш досконалі цифрові персонажі доступні у бета-версії Quest Home (у Horizon Worlds мають додати опцію найближчими тижнями). Як зазначає UploadVR, своїх кінцівок у програмі ви не побачите (хіба що глянете у віртуальне дзеркало) – відображення ніг доступне лише у режимі від третьої особи. Повідомляється, що аватар також не дублює рухи користувача, який присідає.

Meta Quest v57 PTC finally adds legs to your Meta avatar 😀 pic.twitter.com/3dzuuppp6e — Luna (@Lunayian) August 29, 2023

Аватари Meta викликали шквал критики одразу після запуску, а з цифровим персонажем Марка Цукерберга одразу почали створювати меми. Торік компанія анонсувала оновлену графіку з реалістичнішим стилем, однак з того часу було випущено лише демонстрацію, зроблену за допомогою технології захоплення руху, а не VR.

Раніше Філ Спенсер, голова ігрового підрозділу Microsoft, випробував віртуальний світ Meta та назвав його «погано побудованою відеогрою‎». Та й сама команда творців метавсесвіту нечасто використовує Horizon Worlds через велику кількість помилок у програмі.

Більше інформації про новий вигляд аватарів та гарнітуру Quest 3 (яка вже засвітилася у відео розпакування), ймовірно, оприлюднять на цьогорічній конференції Meta Connect, яка запланована на 27 вересня.