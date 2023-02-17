Tesla “відкликає” майже 363 000 автомобілів через потенційну аварійність автопілота Full Self-Driving – проблему має усунути OTA-оновлення прошивки

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США оголосила про те, що компанія Tesla відкликає майже 363 000 своїх автомобілів через те, що програмне забезпечення для повного самостійного водіння може призвести до аварії. Зокрема, NHSTA посилається на ризик «перевищення обмежень швидкості чи проїзду через перехрестя незаконним або непередбачуваним чином, що збільшує ризик аварії». За повідомленням Reuters, Tesla випустить безплатне OTA-оновлення, щоб виправити проблему.

Усього відкликано 362 758 автомобілів. До них входять «деякі автомобілі Model S, Model X, 2017–2023 Model 3 та Model Y 2020–2023 років, оснащені програмним забезпеченням Full Self-Driving Beta (FSD Beta) або такі, що очікують встановлення».

NHSTA розпочала розслідування широко розрекламованої системи Full Self-Driving (повного самостійного водіння) Tesla ще в серпні 2021 року, після кількох років нещасних випадків на дорогах зі смертельним наслідком та жахливих повідомлень у соціальних мережах, що документують дивну та небезпечну роботу ПЗ. Спочатку це був технічний аналіз, спрямований на те, щоб з’ясувати, чому Tesla продовжували переслідувати припарковані пожежні машини.

«[Наші] зусилля вимагають просунутої технічної експертизи, насправді [не позбавлені] деякої юридичної новизни, тому ми діємо так швидко, як тільки можемо, але ми також хочемо бути обережними та переконатись, що у нас є вся необхідна інформація», — заявила журналістам виконувач обов’язків голови NHTSA Енн Карлсон у січні.

Події передувала історія з 2016 року зі страшними ДТП, публікацією аматорських тестів автопілота Tesla, викривальною діяльністю активістів у мережі, що стосувалася, зокрема, несумлінної реклами, низкою судових процесів, які проходили зі змінним успіхом та скарг незадоволених відомих клієнтів, які відчували себе ошуканими. Зараз можна прямо говорити, що платна публічна бета-версія Tesla FSD була «сирою» та небезпечною для повсякденного використання. Нарікання викликає також система гальмування Tesla: