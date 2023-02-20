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Байден в Києві. Добірка мемів та жартів з соцмереж

Байден в Києві. Добірка мемів та жартів з соцмереж

Джо Байден 20 лютого прибув з офіційним візитом до Києва. Президент США зустрівся з Володимиром Зеленським, вшанував пам’ять загиблих захисників України та встиг застати повітряну тривогу.

Вперше очевидці помітили Байдена біля Михайлівського собору та опублікували відео й фото у соцмережах. Пізніше новину офіційно підтвердив Володимир Зеленський.

Байден в Києві. Добірка мемів та жартів з соцмереж

Під час візиту Байден оголосив про виділення пів мільярда доларів додаткової допомоги для України та анонсував постачання військового обладнання, зокрема артилерійських боєприпасів, ще більше реактивних снарядів та гаубиць.

Тим часом у соцмережах як завжди понеслось — пропонуємо переглянути добірку кращих мемів та жартів від українців про візит президента США до України.

Байден в Києві. Добірка мемів та жартів з соцмереж

Звичайно, Байден не оминув, найпопулярніших місць столиці для того, щоб трохи перекусити.

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Ні слова про каденцію, просто публікуємо чужі жарти:

Чоловік, якому вдалося привернути до себе не меншу увагу:

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Як завжди не відстають від трендів SMM-ники українських брендів.

Пізніше Білий дім опублікував офіційну заяву Байдена щодо візиту в Україну напередодні річниці повномасштабного вторгнення росії. Ну що ж, сказав, як Боженька:

Байден в Києві. Добірка мемів та жартів з соцмереж

Можливо ми щось пропустили, тож як завжди, ласкаво просимо у коментарі.


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