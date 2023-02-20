Байден в Києві. Добірка мемів та жартів з соцмереж

Джо Байден 20 лютого прибув з офіційним візитом до Києва. Президент США зустрівся з Володимиром Зеленським, вшанував пам’ять загиблих захисників України та встиг застати повітряну тривогу.

Вперше очевидці помітили Байдена біля Михайлівського собору та опублікували відео й фото у соцмережах. Пізніше новину офіційно підтвердив Володимир Зеленський.

Під час візиту Байден оголосив про виділення пів мільярда доларів додаткової допомоги для України та анонсував постачання військового обладнання, зокрема артилерійських боєприпасів, ще більше реактивних снарядів та гаубиць.

Тим часом у соцмережах як завжди понеслось — пропонуємо переглянути добірку кращих мемів та жартів від українців про візит президента США до України.

Звичайно, Байден не оминув, найпопулярніших місць столиці для того, щоб трохи перекусити.

Ні слова про каденцію, просто публікуємо чужі жарти:

Чоловік, якому вдалося привернути до себе не меншу увагу:

Оце так Литвин постарів pic.twitter.com/KoTmF0INsJ — Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) February 20, 2023

Як завжди не відстають від трендів SMM-ники українських брендів.

просто Байден попросив відкласти йому марки з Бенксі, а ми попросили відкласти нам літаки deal 🤝 — Укрпошта (@ukrposhta) February 20, 2023

Тепер ціль візиту зрозуміла 🤫 pic.twitter.com/tjqmsIlxsw — Нова пошта (@NP_official_ua) February 20, 2023

Отримали інформацію, що чоловік, схожий на Джо Байдена щойно задонатив на ЗСУ через iBox, хмм… може дійсно прилетів? 🤔✈️ pic.twitter.com/647IRQSKEx — IBox – платіжні термінали (@IboxUa) February 20, 2023

До речі улюблене відео із Байденом оце, співає як соловейко від душі pic.twitter.com/p3w1mNRH9i — Бородатий Бомж (@borodate_bidlo) February 20, 2023

This aged well https://t.co/oPi9nprDO4 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) February 20, 2023

Пізніше Білий дім опублікував офіційну заяву Байдена щодо візиту в Україну напередодні річниці повномасштабного вторгнення росії. Ну що ж, сказав, як Боженька:

Я зробив pic.twitter.com/xuYlsyjAu5 — Херсонський Бавовняний Комбінат (@taranenko) February 20, 2023

Можливо ми щось пропустили, тож як завжди, ласкаво просимо у коментарі.