Bandai Namco створила тамагочі з вайфаєм та метавсесвітом: віртуальні улюбленці Tamagotchi Uni зможуть спілкуватися

Tamagotchi Uni від Bandai Namco – не просто реінкарнація популярних у 1990-ті тамагочі: іграшка може підключатися до Тамавсесвіту, який компанія описує як «метасвіт світу Тамагочі».

Курс PR-КОММУНІКАЦІЇ Підвищити імідж компанії, та стати акулою PR? Легко! Вивчити курс

«Прихильники тепер можуть грати разом у Tama Arena, Tama Party, Tama Fashion та Tama Travel від Tamaverse, відкриваючи доступ до глобальних розваг». Tamagotchi Uni підключається до мережі Wi-Fi та може зустрічатися з іншими тамагочі з усього світу. Але між гравцями немає прямого спілкування, як в інших метавсесвітів, таких як Horizon Worlds від Meta або Fortnite від Epic Games.

Tamagotchi Uni можна носити на комплектному браслеті та використовувати як годинник. Іграшка буде доступна для попереднього замовлення на Amazon, починаючи з вівторка. Офіційно вона вийде 15 липня.

Останні кілька років тамагочі явно намагаються знову захопити світ. У 2017 році Bandai Namco вже робила спробу відродити гаджет. 2021 року вона запропонувала віртуального улюбленця у вигляді годинника, а торік випустила малюка Йоду. Але поки що найкращою здається мобільна гра Peridot від Niantic, творців Pokemon Go.

Джерело: The Verge