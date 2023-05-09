Peridot — тамагочі нового покоління від Niantic, творців Pokemon Go

Кольорові пухнасті істоти з великими очима дивляться на вас з екрана телефону і чекають на вашу турботу. Це Peridot – сучасний аналог тамагочі від Niantic, які створили надуспішну Pokemon Go. Істоти називаються крапки (dots), у них можуть бути пухнасті животи, ріжки або красиве кольорове пір’я, деякі мають зовсім незвичайний вигляд.

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Niantic поєднали принцип вихованця тамагочі з активностями, прив’язаними до місцевості. Гра має лор: перед тим, як познайомитися з вами, маленькі істоти провели у сплячці тисячі років. Ви – представник «суспільства зберігачів», завдання якого – допомогти маленьким істотам освоїтися у світі. Кожне звірятко генетично унікальне – гравець може поєднувати сім різних рис, серед яких роги, вовна, мордочка та інші.

У крапок дві основні потреби – їсти та грати. Відсутність того чи іншого не нашкодить їм фатально (крапки не можуть померти), але змусить сильно сумувати. У істот є бажання, які регулярно змінюються: вони можуть захотіти певний тип їжі або вийти погуляти десь у реальному світі. Задовільнення бажань допомагає вихованцям рости. Також їх можна погладити чи навчити новим трюкам – це мало що змінює, але дуже кумедно.

Істоти взаємодіють із реальним світом напрочуд реалістично. Щоб добути їжу, потрібно намалювати коло на екрані – звірятко копатиме у цьому місці. Вони можуть розпізнавати різні поверхні, тому отримуватимуть різну їжу залежно від місця видобутку. Крапки можуть нюхати реальні квіти, реагувати на свійських тварин, до яких теж будуть принюхуватися. Застрягаючи під час руху в реальному середовищі, вони перемикаються на пересування повітрям. Вихованець бігтиме поруч з вами на прогулянці.

На думку Ендрю Вебстера з The Verge, у грі не вистачає активностей у реальному світі. Єдине, що він зміг робити з вихованцем протягом багатогодинної прогулянки – кілька разів нагодувати його. Більшість бажань крапок можна задовольнити, не виходячи з дому. Навіть якщо вихід на вулицю потрібен – простіше дочекатися, коли незручне бажання скинеться. Три стадії зростання тваринки також не вимагають великих зусиль і не займають багато часу – вихованець журналіста повністю виріс за 24 години.

Peridot нагадує симулятор розмноження. Як тільки ваші улюбленці стануть дорослими, ви зможете зв’язатися з друзями, щоб вилупився новий вихованець. Він поєднуватиме в собі риси обох «батьків». Вихованців може бути кілька, але одночасно активним може бути лише один. Побічна задача гри – зібрати найбільшу кількість різних рис зовнішності, щоб мати можливість поєднувати їх надалі.

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У грі є ненав’язлива монетизація – можна придбати додаткові іграшки, їжу та гнізда. За тиждень гри Ендрю не зіткнувся з жорсткою необхідністю щось купувати. В цілому Peridot здається милою та смішною, але дещо нудною через малу кількість активностей та їх простоту. Можливо, згодом це зміниться.

Джерело: The Verge