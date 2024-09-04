БЕБ проводить обшуки в «Ябко» — мережі магазинів, що продає техніку Apple в Україні

Магазини «Ябко» нібито підозрюють у несплаті податків.
За інформацією hromadske (з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах), з самого ранку у мережі магазинів «Ябко» проводять обшуки працівники Бюро економічної безпеки — з потенційною підозрою у несплаті податків.
Мережа «Ябко», яка налічує десятки магазинів по всій Україні, спеціалізуються на продажі техніки та аксесуарів компанії Apple.
БЕБ у коментарі виданню AIN підтвердило, що працівники відомства дійсно проводять обшуки в одній з мереж продажу мобільної техніки та аксесуарів, однак назву не розкрили.
Торік у грудні в інтерв’ю NV СЕО ритейлера COMFY Ігор Хижняк заявив, що близько 75% iPhone в Україні продаються нелегально — тобто техніка оригінальна та вироблена на офіційних заводах, однак завезена без сплати податків.
«Якщо пройдетесь від Хрещатику до вулиці Грушевського у Києві та спробуєте придбати IPhone, достатньо дорогий гаджет за $1000−2000, то майже в усіх магазинах не отримаєте фіскальний чек. Видадуть товарний чек чи інші папірці, роздруковані на принтері, які до офіційних документів відношення не мають. Або щось відправлять повідомленням у вайбер», — зазначав Хижняк.
На кордоні митники неодноразово затримували «підприємців», які намагались провезти до України незадекларовану техніку Apple, загальна вартість якої обчислювалась мільйонами.
Митники виявили в рейсовому автобусі близько 100 незадекларованих одиниць техніки Apple на 5 млн грн
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