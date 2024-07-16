БЕБ заблокувало роботу підприємства «Українська броня» — керівника підозрюють в фінансових махінаціях

Бюро економічної безпеки (БЕБ) заблокувало роботу підприємства «Українська броня» через звинувачення у завданні збитків державі. Що кажуть обидві сторони.

Слідство

Ще у травні 2023 року, після обшуків та вилучення бронежилетів та іншої амуніції на понад ₴40 млн, рахунки компанії були заарештовані. Вже майже рік робота підприємства фактично заблокована, «Українська броня» не бере участь у держзакупівлях. У цьому місяці Денис Міліневський, комерційний директор компані, отримав від БЕБ підозру у несплаті податків та фінансових махінаціях. Триває розслідування, та експертиза, яка має довести завдання збитків.

Слідчі підозрюють підробку документів, через які у квітні-червні 2022 року «Українська броня» змогла мала пільги щодо ввезення в Україну військових товарів — які нібито насправді реалізовувалися через спеціалізовані магазини. Таким чином ввезли товару на понад ₴100 млн, з яких держава недоотримала ₴30 млн податків.

Версія компанії

Як каже Денис Міліневський, БЕБ зарахувала несплату податків за увесь імпорт компанії, попри те, що тоді діяла додаткова ставка єдиного податку 2%. Восени минулого року компанія скаржилася до Офісу президента, де обіцяли розібратися з ситуацією, але досі нічого не змінилося.

У 2024 році «Українська броня» прагнула виробляти та продавати державі власну амуніцію. Виробник розбудував відповідні потужності та подолав усі необхідні бюрократичні перешкоди. У грудні компанія стала першим виробником з сертифікацією Міноборони на бронежилети для військовослужбовиць — таких компаній лише дві.

«Українська броня» пов’язує відкриті справи з нарощуванням власного виробництва, яке давало можливість брати участь у тендерах Міноборони — нібито після цього почалися дії БЕБ. Так вважає генеральний директор компанії Ян Гончаров. За його словами, тоді виробництво компаній зросло удесятеро. Арешти рахунків та кримінальна справа фактично унеможливили виробництво та залучення інвестицій.

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Чому це важливо

Лише шість виробників в Україні, серед них і «Українська броня», можуть виготовляти бронежилети відповідно до всіх наявних вимог. Також компанія виготовляє балістичні шоломи та іншу тактичну амуніцію. Але виробництво компанії заблоковано вже рік через цю справу.

«Українська броня» продає товари в інтернет-магазині та шести власних магазинах в Києві, Білій Церкві, Запоріжжі та Дніпрі. У 2019 році бренд компанії UARM з’явився на ринку США.

Від початку масованого російського вторгнення у 2023 році «Українська броня» постачала частинам ЗСУ напряму 60 тис. бронеплит та 30 тис. шоломів. У 2024-му мала намір продати власну амуніцію державі.

Державний оператор тилу (ДОТ) мав придбати близько 135 тис. бронежилетів через тендер на 10 лотів. Вдалося знайти постачальника лише на один з них — виготовлення 15 тис. бронежилетів. Решта закупівель «зависли» через брак постачальників, які відповідають умовам тендерів. Виробництво «Української броні» може надати 45 тис. бронежилетів та близько третини річних потреб Сил оборони України в броньованій амуніції, але через викладену ситуацію цього не відбувається.

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Джерело: Forbes