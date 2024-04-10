Мультимесенджер Beeper, який відчайдушно борола Apple, придбала Automattic (WordPress та Tumblr)

Ще не встигли забути Beeper — той самий мультимесенджер, який запустила iMessage на Android, чим дуже засмутила Apple? Так от, його придбала Automattic, яка володіє WordPress, Tumblr, Simplenote та іншими сервісами.

Єдиний месенджер, щоб керувати всіма іншими

Ця угода — частина стратегії Automattic зробити онлайн-месенджери ключовою частиною бізнесу. Офіційно сума угоди не називається, але Bloomberg із посиланням на обізнане джерело пише, що Automattic заплатить за Beeper $125 млн. За умовами угоди, Automattic повністю поглине розробника Beeper — команда із 27 співробітників перейде в штат нового власника. Серед них — Ерік Мігіковський, співзасновник Beeper та Pebble. Він очолить бізнес месенджерів Automattic. В офіційному блозі Ерік Мігіковський розповів, що застосунок «збереже незалежність в підрозділі Other Bets». І хоч угода була укладена після публічної сварки з Apple компанія Automattic вже давно є інвестором Beeper.

Щодо Beeper, це застосунок, який об’єднує в одному інтерфейсі різні сервіси обміну повідомленнями. Так, універсальний месенджер, щоб керувати всіма іншими месенджерами. Перша бета-версія Beeper вийшла у 2021 році. Сервіс працює на протоколі розподіленої бази даних Matrix. У квітні він вийшов із бети, в якій брали участь 115 тис. користувачів (ще 466 тис. перебували у черзі.

Ніякого waitlist більше немає, Beeper повністю безплатний та доступний всім охочим на Android, iOS, macOS, Windows, Linux та ChromeOS. Наразі він підтримує 14 месенджерів і соцмереж, включно з Telegram, Signal, Instagram, WhatsApp, Slack та Discord, та дозволяє одночасно користуватися усіма в єдиному вікні. Пізніше має з’явитися преміумпідписка з додатковими функціями.

iMessage на Android в контексті протистояння Google та Apple через RCS

Залишається згадати ще кілька важливих моментів. По-перше, до Beeper у жовтні 2023 року Automattic придбала ще один агрегатор месенджерів — Texts. Він також працює на протоколі Matrix. У майбутньому команди Texts та Beeper об’єднаються під брендом Beeper та поки що для користувачів обох сервісів все залишається без змін.

По-друге, сварка з Apple через Beeper Mini, який дозволяв користувачам Android надсилати iMessage користувачам iPhone. Пригадуємо, що наприкінці березня Мін’юст США подав позов проти Apple через «монополію на ринку смартфонів», згадавши у ньому інцидент з Beeper, поміж іншими. Тож цілком ймовірно, що зрештою Apple достигнуть і офіційна підтримка iMessage з’явиться на Android.

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Наразі Apple не поспішає переносити iMessage на Android, але пізніше цього року (восени) вона впровадить протокол обміну RCS У 2008 GSMA розробила новий стандартний протокол обміну даними, який врешті має замінити SMS/MMS. RCS дозволяє абонентам спілкуватися через універсальну службу обміну повідомленнями з тими самими функціями, що у месенджерах, який активно протягом останніх 5 років просуває Google. Це максимально спростить обмін повідомленнями та файлами між iPhone та Android.

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