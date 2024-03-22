Америка проти Apple: масштабний антимонопольний процес розпочався у США

Міністерство юстиції США звинуватило компанію Apple у незаконній монополії на ринку смартфонів у новому масштабному антимонопольному позові, який має на меті відчутно змінити Apple iPhone.

Міністерство юстиції разом із 16 генеральними прокурорами штатів та округів звинувачує Apple у необґрунтованому підвищенні цін для споживачів та розробників через те, що користувачі схильні до довіри її телефонам. Сторони стверджують, що Apple вибірково накладає договірні обмеження на розробників та приховує важливі способи доступу до телефону, щоб запобігти виникненню конкуренції.

«Apple використовує свою монополію, щоб отримати більше грошей від споживачів, розробників, творців контенту, художників, видавців, малих підприємств і торговців, зокрема», — зазначає Міністерство юстиції.

Уряд вказує на кілька способів, за допомогою яких Apple незаконно зберігає свою монополію:

Придушення «суперпрограм», які охоплюють багато різних програм та порушують прихильність до iOS, полегшуючи користувачам iPhone перехід на інші пристрої

Блокування потокових хмарних застосунків, в тому числі в іграх, які ведуть до зменшення потреби у дорожчому пристрої

Порушення якості обміну повідомленнями між iPhone і конкурентними платформами, такими як Android

Обмеження функціональності смартгодинників сторонніх виробників за допомогою iPhone та ускладнення для користувачів Apple Watch переходу з iPhone через проблеми сумісності

Заборона стороннім розробникам створювати альтернативні цифрові гаманці з функцією одноразової оплати для iPhone

«Протягом багатьох років Apple відповідала на загрози конкуренції, вводячи низку договірних правил та обмежень, які дозволяли Apple нав’язувати споживачам вищі ціни, накладати вищі комісії на розробників та творців, а також гальмувати конкурентні альтернативи», — заявив керівник антимонопольного відділу Міністерства юстиції Джонатан Кантер.

Правоохоронні органи просять суд заборонити Apple використовувати свій контроль над розповсюдженням застосунків для перешкоджання кросплатформним технологіям, таких як суперзастосунки та хмарні потокові застосунки, заборонити їй використовувати закриті API для підриву кросплатформних технологій обміну повідомленнями, розумних годинників та цифрових гаманців, і не допускати використання умов контрактів із розробниками, виробниками аксесуарів, споживачами чи іншими особами для отримання, підтримки, розширення або закріплення монополії. Вони також вимагають від суду будь-яких інших заходів, необхідних для відновлення конкуренції.

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На пресконференції в четвер, де було оголошено про позов, заступниця голови Міністерства юстиції Ліза Монако заявила, що Apple «задушила цілу галузь» шляхом переходу від «революціонізації ринку смартфонів до зупинки його розвитку». Кантер додав, що Apple була «суттєвим бенефіціаром» позову Міністерства юстиції проти Microsoft понад 20 років тому, і ця справа спрямована на «захист конкуренції та інновацій для наступного покоління технологій».

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд визнав дисбаланс ресурсів, з яким стикається уряд, стикаючись з компанією вартістю трильйони доларів. «Коли у вас є установа з великими ресурсами, які, на нашу думку, завдають шкоди американській економіці та американському народу, для нас важливо розподілити наші ресурси для захисту американського народу», — сказав Гарленд. «І це, звичайно, той випадок, коли окремі американці не мають можливості захистити себе».

У своїй заяві речник Apple Фред Сейнс сказав, що позов «загрожує тому, хто ми є, і принципам, які виділяють продукти Apple на ринках з жорсткою конкуренцією. У разі успіху це завадить нашій здатності створювати технологію, яку люди очікують від Apple — де апаратне забезпечення, програмне забезпечення та послуги перетинаються. Це також створить небезпечний прецедент, дозволяючи уряду брати на себе важку руку в розробці технологій для людей. Ми вважаємо, що цей позов не відповідає фактам і закону, і ми будемо рішуче захищатися від нього».

Apple планує припинити справу, повідомив представник Apple журналістам під час брифінгу в кількох ЗМІ в четвер.

Джерело: The Verge

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