Без «ігрового шарму» FromSoftware: Elden Ring Nightreign отримала перші оцінки — найгірші для студії за останні 10 років

Elden Ring / FromSoftware

Elden Ring: Nightreign напередодні релізу отримала оцінки, але вони вказують, що це не новий шедевр, а скоріше — експеримент зі змішаним результатом.

Середній бал на Metacritic — 78/100, на OpenCritic — 80. І це набагато гірше за попередні проєкти FromSoftware. Наприклад, оригінальний Elden Ring тримає планку на рівні 96/100, навіть Dark Souls 2, яку свого часу критикували, має 91.

Nightreign — спін-офф з фокусом на кооперативному PvE, який пропонує проходження трьома гравцями, але — без класичного дуо. Грати вдвох тут просто не вийде. Тож або збираєте повну трійку, або шукаєте союзників через онлайн. Або граєте наодинці — і з цим, як кажуть рецензенти, можуть виникнути серйозні проблеми.

Elden Ring: Nightreign або як думки розділилися

IGN (7/10) хвалить бойову систему для трьох, наприклад, бій із босами Nightlord — одні з найкращих у FromSoftware. Але видання критикує за відсутність кросплею та дуету, а також слабку підтримку для соло-режиму, що псує враження. Якщо у вас немає двох друзів під рукою — насолодитись грою буде складно. Якщо грати одному, то гарантоване складне проходження, бо Nightreign орієнтована на команду.

«Це амбітний спінофф, що дарує справжнє захоплення, коли все складається вдало, але здатний швидко перетворитися на розчарування, якщо обставини не на вашу користь», — пише IGN.

CGMagazine і TheGamer поставили по 9/10, оцінивши доповнення як лист любові фанатам Souls-жанру. Вони відзначають велику кількість викликів, дофаміновий цикл перемог і свіжий підход. Навіть із недоліками — наче відсутність кросплатформи — гра виглядає як пристойне доповнення до спадщини Elden Ring.

Зате TechRadar Gaming та Eurogamer зійшлися на 8/10. Серед позитивних аспектів вони виокремили гнучкість бою, гарне використання старої механіки та загальний потенціал для розвитку. Nightreign назвали хорошою кооперативною грою, яка може розширюватися з часом — через нових босів, персонажів і світові події. Але це все ж експериментальний спінофф, і його вищезгадані проблеми роблять гру сируватою.

Менш вражені залишилися GamesRadar+ (7/10) і VGC (6/10). Перше видання визнало гру цікавою та добре реалізованою в жанрі roguelike, проте залишилося незадоволеним змішаними босами і слабким підбором гравців. Друге назвало Nightreign незграбною спробою змішати мультиплеєр із RPG-механікою Elden Ring. Основна претензія — відсутність різноманітності, повторюваність боїв і незбалансована бойова система.

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«Хоча його елементи roguelike можуть розважати, нестача різноманітності та нерівномірна бойова система врешті-решт перетворюють гру на дивне видовище, яке зовсім не наближається до рівня серії, ім’я якої вона носить», — додає VGC.

Найбільш розгромною оцінкою була 4/10 від Critical Hits, яке назвало ідею Nightreign недосконалою. Журналісти вважають, що ігри на основі циклів, такі як roguelike, повністю руйнують магію формули FromSoftware. Подібне доповнення, на їхню думку, виглядає як набір модів, що швидко втрачають свою чарівність через повторюваність.

Якщо резюмувати, то в більшості рецензій критика зосереджена саме на мультиплеєрі, яке не надто розвиває «ігровий шарм». Навіть ті, хто задоволений загальним геймплеєм, кажуть: гра вимагає ідеальних умов — зібраної трійки друзів, готових грати синхронно. Без цього враження псуються, а таких умов у більшості гравців просто не буде. Через це Nightreign не дотягує до рівня, на який зазвичай претендує FromSoftware.

Попри неідеальні оцінки, FromSoftware не відмовляється від експериментів. Наступна гра студії — The Duskbloods — теж буде мультиплеєрною, з фокусом на PvPvE. Її анонсували як ексклюзив для Nintendo Switch 2.

А поки що фанати чекають реліз Nightreign. Доповнення важить небагато, а системні вимоги не змінилися. Elden Ring Nightreign офіційно виходить 30 травня на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S.