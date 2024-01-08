Без критичних наслідків. В «Укренерго‎» розказали, як українська енергосистема пережила ранкову ракетну атаку

Зранку, 8 січня, росія завдала комбінованої ракетної атаки по українських містах — у Кривому Розі влучання у торговельний центр та приватні будинки, у Запоріжжі також постраждав житловий сектор, а в Харкові — промислові об’єкти. Також вибухи чули на Хмельниччині та в інших областях, однак про наслідки атаки ще не повідомили.

В «‎Укренерго» тим часом заявили, що масована ракетна атака «‎не завдала критичних наслідків енергосистемі України», водночас через негоду знеструмлені 396 населених пунктів у 4 областях.

З похолоданням 7 січня увечері добовий максимум споживання зріс на 3,7%, ніж у попередню неділю 31 грудня, хоча й нині залишається нижче прогнозованого (зокрема через ранкову повітряну тривогу і знеструмлення через негоду).

Вдень здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Румунії — загальним обсягом 2 865 МВт·год та максимальною потужністю в окремі години до 469 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт. Експорт — відсутній.