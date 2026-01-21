“Безкоштовний біткоїн”: глюк на біржі Paradex спричинив масові ліквідації та вимушений відкат – рідкісне для блокчейну явище

Depositphotos

Технічна помилка на децентралізованій біржі Paradex під час міграції бази даних на короткий час встановила ціну біткоїна на $0 і призвела до масових ліквідацій. Після цього біржа на базі Starknet планує переписати (“відкотити”) історію блокчейну.

Користувачі соцмереж повідомляли, що бачили торгівлю біткоїном по нульовій ціні протягом короткого часу, після чого ціна швидко відновилася — до цього моменту тисячі позицій вже були ліквідовані. Paradex пізніше підтвердила у Discord, що ідентифікувала проблему, і повідомив про відкат стану ланцюга до блоку, зафіксованого безпосередньо перед початком планового технічного обслуговування.

“Коли я виклав скріншот, подумав, що це баг інтерфейсу. Потім на комп’ютері побачив, що ціна повернулася після падіння до $0. Тепер тисячі ліквідацій. Для Paradex це не виглядає добре”, — написав один користувач у X під час інциденту.

Клемент Хо, директор із інженерії Paradex, повідомив користувачам, що відкат відновить біржу до останнього відомого правильного стану. Проєкт додав, що роботи з відновлення тривають, а всі кошти користувачів залишаються в безпеці. Біржа не розкрила, скільки трейдерів постраждали та яку суму ліквідованих позицій спричинив глюк. Доступ до частини платформи також був обмежений під час роботи інженерів над відновленням, а команда попередила користувачів про небезпеку шахраїв та фейкових акаунтів підтримки під час перебоїв.

Paradex — це децентралізована біржа perpetuals, побудована як appchain на Starknet, розроблена для некостодіального трейдингу деривативами з низькою затримкою. Платформа інкубується Paradigm, мережею інституційної криптоліквідності (не плутати з однойменною венчурною компанією), і у 2021 році залучила $35 млн при оціненій вартості $400 млн за підтримки інвесторів, серед яких Jump Capital, Alameda Ventures, Genesis та Nexo.

Інцидент поновив дискусії щодо відкатів блокчейну — рідкісної та суперечливої реакції на технічні збої. Переписування історії блокчейну широко вважається крайнім заходом, бо суперечить очікуванню, що підтверджені транзакції є остаточними. Більшість мереж натомість призупиняє активність або застосовує цільові виправлення, щоб зупинити поширення шкоди, а не скасовує завершені торги. Вибір відкату сигналізує, що звичайних механізмів захисту було недостатньо.

Подібні дискусії виникали також, коли минулого року Berachain тимчасово призупинив роботу своєї мережі, щоб здійснити екстрений хард-форк після експлойту Balancer на $128 млн. Натомість Flow отримав критику після пропозиції відкату, щоб скасувати експлойт на $3,9 млн, що, за повідомленнями, застало зненацька деяких партнерів та викликало занепокоєння в екосистемі.

Джерело: The Block