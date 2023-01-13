Білл Гейтс розповів, що як основний смартфон використовує складаний Galaxy Fold 4 – його подарував топменеджер Samsung

Білл Гейтс має значне резюме: співзасновник, а в різний час голова, головний виконавчий директор, президент і головний архітектор програмного забезпечення Microsoft; шоста найбагатша людина у світі; автор; відомий меценат. Багатьох людей може цікавити, якими ж гаджетами користуються особи з таким послужним списком. Як виявилося, Гейтс є шанувальником складаних смартфонів, але не тих, які випускає раніше керована ним компанія.

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Минулого року на Reddit AMA Гейтс розповів про своє захоплення Samsung Galaxy Fold 3, заявивши, що це чудовий портативний ПК та телефон. Днями, під час участі в новій сесії Reddit AMA, Гейтса запитали, чи він використовує новий телефон як звичайний щоденний пристрій. Він відповів, що працює з Galaxy Fold 4. З огляду на особисті статки близько $111 млрд, навряд чи його мала збентежити ціна смартфона на рівні $2000. Але насправді Гейтсу навіть не довелося платити за телефон – він отримав Galaxy Fold 4 у подарунок від голови Samsung Лі Дже Йона, коли вони зустрілися у Південній Кореї.

Гейтс уточнив, що він, як і раніше, є шанувальником рішень Microsoft, згадавши, що він використовує Outlook та інше програмне забезпечення компанії на своєму Galaxy Fold 4. Гейтс також підкреслив, що великий розмір розкритого екрана смартфона дозволяє йому не використовувати планшет, а обмежуватися тільки телефоном та «портативним» ПК з Windows.

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Додатково Гейтса попросили підтвердити чутки про те, що наступна версія Microsoft Duo втратить дизайн з двома дисплеями й перейде на використання складаного дисплея в стилі Fold. На це Гейтс заявив, що він не в курсі планів компанії щодо випуску нових апаратних пристроїв.

Джерело: techspot