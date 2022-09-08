Binance запускає торгову пару LUNC/USDT на тлі різкого підйому Terra Classic

7 вересня курс біткоїну опустився до мінімуму з червня (нижче $19 тис. за монету), а капіталізація ринку криптовалют вчергове опустилася нижче $1 трлн. За добу головна криптовалюта частково відіграла втрати, та цікавіше інше — зі 100 найбільших криптовалют за капіталізацією за минулу добу найсильніше зросла сумнозвісна Terra Classic (LUNC) — + 40,54%. У відповідь на стрімке зростання Binance запустила нову торговельну пару с Tether для Terra Classic (LUNC).

Інтерес до токена стрімко зростає попри поточний ведмежий тренд і відсутність величезної користі від LUNC. Згідно з даними CoinMarketCap, станом на 8 вересня ринкова капіталізація LUNC становила $3,2 млрд — за останній тиждень (з 1 по 8 вересня) вона зросла на $1,68 млрд, або 101,2%.

Наразі обсяг торгів LUNC на Binance перевищує $1,5 млрд — такий високий рівень створює необхідність додавання нових торгових пар для LUNC.

Зараз LUNC посідає 24 місце за ринковою капіталізацією — завдяки таким високим темпам зростання криптоактив обійшов у рейтингу такі відомі монети як Bitcoin Cash, Monero, ApeCoin, Tezos та ін.

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На момент публікації допису LUNC торгувався на рівні $0,00055 після того, що відповідає зростанню на понад 62% за останні 24 години.

Чим саме зумовлене ралі LUNC

Як зазначає Finbold, зусилля спільноти LUNC є нічим іншим як спробою повернути мережі втрачену славу та позбутися слави «шахрайської монети». Всі ж пам’ятають крах блокчейну Terra на початку року, який серйозно обвалив весь ринок криптовалют?

Щоб досягти цієї мети, інвестори LUNC переважно вдаються до шорт-сквізу (невже не дивилися «Гру на пониження»?) LUNC, який підтримується кампаніями в соціальних мережах. Після краху деякі користувачі також сподіваються, що актив повторить траєкторію зростання інших відомих мем-монет, таких як Dogecoin (DOGE) і Shiba Inu (SHIB).

Водночас LUNC продовжують підтримувати великі біржі криптовалют, які продовжують розміщувати токен. Наприклад, криптовалютна біржа KuCoin повідомила, що підтримуватиме оновлення мережі LUNC після запровадження механізму спалювання та публікації податкової дорожньої карти. Примітно, що ралі збіглося з понад 400 мільйонами спалених токенів LUNC разом із понад 520 мільярдами токенів, які були стейковані.

Крім того, Terra випустила новий бот Governance Alert Bot, який сповіщає спільноту про всі операції з управління в мережі.

Загалом ралі LUNC відповідає загальному тренду зростання криптовалют, які належать компаніям, які пройшли через банкрутство. Токени, що належать Celsius (CEL) і загальній екосистемі Terra, значно зросли, попри початкові очікування, що вони зникнуть. Не виключено, що нинішній бурхливий ріст LUNC зумовлений виключно спекулятивними настроями, а не фундаментальними факторами. Що далі буде з монетою, час покаже.