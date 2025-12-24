Новини Крипто 24.12.2025 comment views icon

Починається “криптозима”: аналітики CryptoQuant кажуть про старт ведмежого ринку та біткоїн від $56 000 до $70 000

Ведмежий ринок криптовалют уже розпочався, згідно з даними ончейн-аналітичної компанії CryptoQuant. Її фахівці бачать ризик падіння біткоїна до рівня $70 тис., із можливим глибшим зниженням до $56 тис., якщо біткоїн не відновить динаміку. Тож, треба чекати довгої криптозими.

CryptoQuant вказує на ослаблення попиту на біткоїн як на ключовий сигнал. Це свідчить про те, що більшість додаткового попиту поточного циклу вже було поглинуто, що позбавляє біткоїн ключової підтримки ціни. Керівник відділу досліджень CryptoQuant Хуліо Морено розповів, що рух до $70 тис. може відбутися протягом кількох місяців, тоді як $56 000 — це довгостроковий сценарій, вірогідніший у другій половині 2026 року.

“Попит на BTC +1,68% різко сповільнився, сигналізуючи про перехід у ведмежий ринок. Після трьох основних хвиль попиту на спот з 2023 року — спричинених запуском спотового ETF у США, результатами президентських виборів у США та бульбашкою компаній-“біткоїн-скарбниць” — зростання попиту впало нижче тренду з початку жовтня 2025 року”,— йдеться у звіті CryptoQuant, опублікованому у п’ятницю.

Дані: X / CryptoQuant

Морено додав, що ведмежий ринок фактично почався приблизно в середині листопада, після найбільшого в історії криптовалют випадку ліквідацій 10 жовтня. З того часу попит продовжує слабшати. CryptoQuant повідомили, що спотові біткоїн-ETF США стали чистими продавцями у четвертому кварталі 2025 року, а їхні активи скоротилися приблизно на 24 тис. BTC. Це різкий розворот порівняно з аналогічним періодом минулого року. Адреси, що тримають від 100 до 1 000 BTC — група, яка включає ETF і компанії-“біткоїн-скарбниці” — також зростають нижче тренду, повторюючи ослаблення попиту наприкінці 2021 року перед ведмежим ринком 2022 року.

Дані з деривативів також вказують на зниження апетиту до ризику. На ринку перпетуальних ф’ючерсів ставки фінансування, розраховані за 365-денним ковзним середнім, впали до найнижчого рівня з грудня 2023 року. Біткоїн також впав нижче свого 365-денного середнього, довгострокового технічного рівня, який історично позначав межу між умовами бичачого та ведмежого ринків, за даними компанії. У CryptoQuant кажуть, що саме цикли попиту — а не халвінги — визначають чотирирічний цикл біткоїна.

Починається “криптозима”: аналітики CryptoQuant кажуть про старт ведмежого ринку та біткоїн від $56 000 до $70 000
Дані: CryptoQuant / The Block

Ведмежа оцінка CryptoQuant контрастує з кількома більш оптимістичними прогнозами. Наприклад, базовий прогноз Citigroup для біткоїна становить $143 тис. протягом наступного року, а бичачий сценарій — $189 тис. При цьому Citigroup визначила $70 тис. як ключовий рівень підтримки, а ведмежий сценарій передбачає відкат приблизно до $78 500. Standard Chartered зайняв більш обережну позицію, нещодавно зменшивши цільову ціну біткоїна на 2026 рік до $150 тис. JPMorgan, навпаки, продовжує підтримувати потенційний підйом до приблизно $170 тис. протягом наступних 6-12 місяців.

Джерело: The Block

