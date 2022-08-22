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Black Myth: Wu Kong — два нові трейлери китайської екшен-RPG про короля мавп (дата релізу досі невідома)

Black Myth: Wu Kong — два нові трейлери китайської екшен-RPG про короля мавп (дата релізу досі невідома)

Кожного серпня протягом останніх двох років китайський розробник Game Science Studio випускав нові демонстрації геймплею майбутньої рольової гри Black Myth: Wukong. У п’ятницю студія поділилася новим восьмихвилинним геймплейним трейлером та шестихвилинним внутрішньоігровим роликом.

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Відео із процесом гри демонструє масштабування NVIDIA DLSS на основі штучного інтелекту. За рік роботи ігровий процес став більш плавним, але з більш низькою частотою кадрів.

Кінематографічний трейлер пропонує новий погляд на подорож Вуконгу на захід. Поки що складно сказати, як показана сцена впишеться у загальний сюжет, але Game Science створили захопливу анімацію.

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Як і раніше, жоден із трейлерів не закінчується датою виходу гри. Ще у 2020 році Game Science Studio заявила, що сподівається випустити Black Myth: Wukong на ПК та консолях до 2023 року.

Китайцы анонсировали action-RPG игру Black Myth: Wukong и продемонстрировали впечатляющий 13-минутный геймплейный трейлер

Джерело: Engadget


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