Black Myth: Wu Kong — два нові трейлери китайської екшен-RPG про короля мавп (дата релізу досі невідома)

Кожного серпня протягом останніх двох років китайський розробник Game Science Studio випускав нові демонстрації геймплею майбутньої рольової гри Black Myth: Wukong. У п’ятницю студія поділилася новим восьмихвилинним геймплейним трейлером та шестихвилинним внутрішньоігровим роликом.

Відео із процесом гри демонструє масштабування NVIDIA DLSS на основі штучного інтелекту. За рік роботи ігровий процес став більш плавним, але з більш низькою частотою кадрів.

Кінематографічний трейлер пропонує новий погляд на подорож Вуконгу на захід. Поки що складно сказати, як показана сцена впишеться у загальний сюжет, але Game Science створили захопливу анімацію.

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Як і раніше, жоден із трейлерів не закінчується датою виходу гри. Ще у 2020 році Game Science Studio заявила, що сподівається випустити Black Myth: Wukong на ПК та консолях до 2023 року.

Джерело: Engadget