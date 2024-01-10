Новини Софт 10.01.2024 о 15:19 comment views icon

«Блокнот» у Windows 11 матиме свій ChatGPT: Microsoft вже тестує Cowriter

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Тестова версія «Блокнота» для Windows 11 містить посилання на нову функцію Cowriter, що працює на основі штучного інтелекту.

На скриншоті, опублікованому в X користувачем @PhantomOcean3, програма відображає приховане меню з ранньою реалізацією нової ШІ-функції, яку можна використовувати для переписування, скорочення чи збільшення загального обсягу, зміни тону чи формату тексту.

Ймовірно, ШІ незабаром інтегрують в «Блокнот», але працюватиме він на кшталт подібної функції у програмі Paint — за допомогою онлайн-сервісу, для використання якого потрібно ввійти в обліковий запис Microsoft (і матиме таку саму систему кредитів).

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З моменту запуску Windows 11 корпорація цілеспрямовано взялася за оновлення «Блокнота», додавши вбудований лічильник символів, темний режим, вкладки та багато іншого.

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Наразі Microsoft працює над наступним великим оновленням ОС Windows під кодовою назвою Hudson Valley. Очікується, що воно буде зосереджене насамперед на функціях штучного інтелекту наступного покоління, включаючи ШІ-пошук у Windows та функцію історії/хронології користувача, яка полегшить пошук раніше відкритих програм, файлів і вебсторінок. У розробці також є нова функція Super Resolution, яка використовуватиме штучний інтелект для підвищення роздільної здатності відеоігор тощо.

Минулого тижня компанія оголосила, що 2024 рік стане «‎ерою комп’ютерів зі штучним інтелектом» і анонсувала, що майбутні комп’ютери з ОС Windows постачатимуться зі спеціальною кнопкою Copilot на клавіатурі. 

Джерело: Windows Central, The Verge

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