«Блокнот» у Windows 11 матиме свій ChatGPT: Microsoft вже тестує Cowriter

Тестова версія «Блокнота» для Windows 11 містить посилання на нову функцію Cowriter, що працює на основі штучного інтелекту.

На скриншоті, опублікованому в X користувачем @PhantomOcean3, програма відображає приховане меню з ранньою реалізацією нової ШІ-функції, яку можна використовувати для переписування, скорочення чи збільшення загального обсягу, зміни тону чи формату тексту.

Ймовірно, ШІ незабаром інтегрують в «Блокнот», але працюватиме він на кшталт подібної функції у програмі Paint — за допомогою онлайн-сервісу, для використання якого потрібно ввійти в обліковий запис Microsoft (і матиме таку саму систему кредитів).

More Cowriter stuff in the latest Notepad app update: a file called CowriterWaitlistDialog exists, so it looks like this will be on a waitlist when it starts rolling out (like Paint Cocreator.)

Also, a “hero image” which likely appears in that dialog https://t.co/3q8H9MLAj3

— PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) January 9, 2024