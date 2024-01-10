«Блокнот» у Windows 11 матиме свій ChatGPT: Microsoft вже тестує Cowriter

Тестова версія «Блокнота» для Windows 11 містить посилання на нову функцію Cowriter, що працює на основі штучного інтелекту.
На скриншоті, опублікованому в X користувачем @PhantomOcean3, програма відображає приховане меню з ранньою реалізацією нової ШІ-функції, яку можна використовувати для переписування, скорочення чи збільшення загального обсягу, зміни тону чи формату тексту.
New Notepad feature soon™️ pic.twitter.com/yv6axwuG2e
— PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) January 9, 2024
Ймовірно, ШІ незабаром інтегрують в «Блокнот», але працюватиме він на кшталт подібної функції у програмі Paint — за допомогою онлайн-сервісу, для використання якого потрібно ввійти в обліковий запис Microsoft (і матиме таку саму систему кредитів).
More Cowriter stuff in the latest Notepad app update: a file called CowriterWaitlistDialog exists, so it looks like this will be on a waitlist when it starts rolling out (like Paint Cocreator.)
Also, a “hero image” which likely appears in that dialog https://t.co/3q8H9MLAj3
— PhantomOcean3 ☃️ (@PhantomOfEarth) January 9, 2024
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З моменту запуску Windows 11 корпорація цілеспрямовано взялася за оновлення «Блокнота», додавши вбудований лічильник символів, темний режим, вкладки та багато іншого.
Наразі Microsoft працює над наступним великим оновленням ОС Windows під кодовою назвою Hudson Valley. Очікується, що воно буде зосереджене насамперед на функціях штучного інтелекту наступного покоління, включаючи ШІ-пошук у Windows та функцію історії/хронології користувача, яка полегшить пошук раніше відкритих програм, файлів і вебсторінок. У розробці також є нова функція Super Resolution, яка використовуватиме штучний інтелект для підвищення роздільної здатності відеоігор тощо.
Минулого тижня компанія оголосила, що 2024 рік стане «ерою комп’ютерів зі штучним інтелектом» і анонсувала, що майбутні комп’ютери з ОС Windows постачатимуться зі спеціальною кнопкою Copilot на клавіатурі.
Джерело: Windows Central, The Verge