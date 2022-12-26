Співробітник Microsoft позапланово анонсував вкладки у «Блокноті» для Windows

Схоже, що співробітник Microsoft з необережності передчасно анонсував вкладки у додатку «Блокнот» для Windows 11. Старший менеджер з продуктів Microsoft опублікував фотографію версії Блокнота із вкладками, підписавши її sp захопленням: «У Блокноті Windows 11 тепер є вкладки!».

Твіт був видалений за кілька хвилин, але не раніше, ніж Windows Central та кілька інших ентузіастів Windows його помітили. Скриншот «Блокнота» містить внутрішнє попередження Microsoft: «Конфіденційно. Не обговорюйте функції та не робіть скриншотів». Це попередження передбачає, що функція вкладок все ще знаходиться на ранньому етапі внутрішнього тестування Microsoft. Імовірно, вона може з’явитись в учасників програми попередньої оцінки Windows на початку 2023 року.

Якщо Microsoft продовжить впровадження функції, «Блокнот» стане другим вбудованим застосунком після «Провідника», який вже забезпечений вкладками. Microsoft вже протестувала вкладки у всіх додатках Windows 10 чотири роки тому за допомогою функції Sets. Вона містила підтримку вкладок у «Блокноті» та «Провіднику», але Microsoft зрештою скасувала проєкт, так і не додавши його в Windows 10.

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Зміна у «Блокноті» може сигналізувати про перехід до вкладок у більшій кількості вбудованих програм. Сама ідея вкладок та сторонні програми з такою можливістю користуються великою популярністю у користувачів вже багато років. Використання вкладок може зробити вбудовані програми Windows більш популярними.

Джерело: The Verge