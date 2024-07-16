Бос Marvel: «Супергероїка — не наш жанр, ми просто знімаємо розважальні фільми»

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

А від чого всі тоді втомились?

Керівник студії Marvel Кевін Файгі в інтерв’ю Deadline заявив, що ніколи не сприймав супергероїку як самостійний жанр, натомість студія просто зосереджувалась на створенні розважальних фільмів.

«Я ніколи не вірив у фільми про супергероїв, як самостійний жанр. Ми знімаємо різні типи фільмів… Йдеться про створення захопливих, розважальних фільмів, які потрібно дивитися в кінотеатрі, з натовпом», — додав Файгі.

Можливо Файгі вирішив позбутися терміну «супергероїка», зважаючи на його постійну присутність у текстах ЗМІ поряд зі словами «Marvel» і «втома».

Колись надійний кіновсесвіт останнім часом послабив свої позиції — 2023 рік відзначився лише одним успішним запуском («Вартові галактики 3»), тоді як решта назв били рекорди з непопулярності (стрічка «Марвели» забезпечила собі звання фільму MCU із найгіршими в історії касовими зборами).

У студії почали терміново шукати шляхи до виходу з кризу — і на тлі обговорень (які включали навіть потенційне повернення оригінального складу «Месників») прийшли до рішення випускати «всього 2-3 фільми на рік», щоб побороти ту саму втому від супергероїки. До речі режисери «Месників» брати Руссо раніше заявляли, що не вірять у неї, а усі проблеми студії виникають нібито через «зміну поколінь».

Менше з тим, цього року Marvel навіть відійшла від свого плану — і випустить всього один фільм, «Дедпул і Росомаха», який наразі просувається потужною рекламною кампанією. Потенційно — з планами стати найкасовішим фільмом 2024 року (раніше планку задала «Дюна: Частина друга», однак її з великим відривом випередив мультфільм «Думками навиворіт 2»).

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В тому ж таки інтерв’ю Deadline бос Marvel назвав «Дедпул і Росомаха» найкориснішим фільмом з рейтингом R:

«Це справді свято дружби та сім’ї. Попри всю непристойність із рейтингом R, яка привертає увагу. Коли люди побачать фільм, вони зрозуміють, наскільки він щирий — на мою думку, набагато більше, ніж перші два фільми про Дедпула».

Файгі також анонсував величезну кількість камео для фільму. Нагадаємо, що в українських кінотеатрах «Дедпул і Росомаха» стартує 25 липня.

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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