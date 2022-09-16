Call of Duty: Warzone 2.0 вийде 16 листопада, а наступного року з’явиться мобільна гра для Android та iOS

Компанія Activision офіційно повідомила, що гра Call of Duty Warzone 2.0 вийде 16 листопада. Вона перенесе середовище, ігровий процес та технології Modern Warfare II на великомасштабне поле битви.

Modern Warfare II та Warzone 2.0 ознаменують собою поворотний момент для франшизи Call of Duty, з упором на крос-прогрес та загальні технології у різних її версіях. Modern Warfare II виходить 28 жовтня, лише за кілька тижнів до Warzone 2.0. Обидві ігри використовуватимуть ту саму нову версію рушія IW.

Call of Duty: Warzone 2.0 буде служити розширенням багатокористувацього режиму гри Modern Warfare II, дія якої відбувається в вигаданому регіоні Західної Азії під назвою Аль-Мазра. Королівська битва отримала перероблену механіку завершення гри, коли замість кола, що поступово звужується, будуть використовуватися кілька зон безпеки, які до кінця матчу об’єднаються в одну. Також впроваджуються нова пісочниця під назвою DMZ та оновлений Gulag, де вбиті гравці можуть боротися за шанс повернутися у матч у сутичках 2 на 2.

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Механіка ШІ у Warzone 2.0 буде взята з Modern Warfare II, яка обіцяє більш реалістичну поведінку ворогів. Обидві ігри використовуватимуть систему Ricochet Anti-Cheat на рівні ядра.

Call of Duty: Warzone 2.0 буде безоплатною грою.

Разом з тим, наступного року має вийти гра Call of Duty: Warzone Mobile для платформ Android та iOS. У ній передбачені матчі на 120 гравців з операторами, зброєю, локаціями та битвами, знайомими шанувальникам Warzone. Гра буде підтримувати загальну бойову перепустку, соціальні функції та крос-прогрес з Modern Warfare II та Warzone 2.0. Базова гра буде безоплатною, але, найімовірніше, Activision впровадить у ній мікротранзакції.

Джерело: Engadget 1, 2