Call of Duty: WW2 прибрали з Game Pass через хакерів, які зламували ПК і тролили гравців гей-контентом

Call of Duty: WW2 / Sledgehammer Games & Raven Software / Activision

Call of Duty: WW2, яка нещодавно з’явилася в PC Game Pass, була терміново прибрана з Game Pass. І винною цьому хакери, вразливість коду і тролінг гравців.

За словами гравців та дослідників кібербезпеки, у грі знайдено експлойт — вразливість віддаленого виконання коду (RCE). Якщо простіше, то вона дозволяє зловмисникам буквально отримати повний контроль над ПК інших користувачів, встановлювати шкідливе ПЗ і красти дані. Фактично хакери можуть запускати будь-який код на чужому ПК без дозволу, прямо через гру.

Найбільше постраждала так звана версія гри для Xbox ПК, яка зʼявилася в бібліотеці Game Pass всього кілька днів тому. Вона досі доступна на Steam і Battle.net, але ризики, судячи з усього, стосуються всіх гравців на ПК, незалежно від магазину. Якщо раніше Activision нібито «помилко» пропонувала скіни за $20–40 прямо в меню Call of Duty: Black Ops 6, то тепер повноцінні злами ПК.

Експлойт виявили майже одразу після появи гри в Game Pass. Гравці почали публікувати відео, де під час гри з’являються вікна «Блокнота», змінюються шпалери робочого столу, а система вимикається примусово. У деяких випадках хакери тролили більше — показували гей-контент 18+.

У коментарях до ситуації адміністратор кіберспільноти VX-Underground з ніком Smelly пояснив ситуація. Така атака дозволила запускати програми з вимаганням, RAT-сервери (інструменти віддаленого адміністрування), а також красти особисту інформацію. При цьому шпалери змінювалися на фото адвоката, якого Activision наймала для боротьби з шахраями в Call of Duty — очевидно, що вони тролили компанію.

Activision не підтвердила публічно факт RCE. Проте компанія заявила, що Call of Duty: WWII було «виведено з ладу» на час розслідування «проблеми». Причиною того, чому саме ця гра стала мішенню, вважається її старий код і відсутність захисту Ricochet, який з’явився лише у Modern Warfare (2019). Крім того, WW2 досі використовує P2P-підключення, де гравці напряму з’єднуються між собою, що робить комп’ютери вразливими для подібних атак.

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На консолях проблем не зафіксовано, оскільки системна архітектура Xbox та PlayStation не дозволяє використовувати такі експлойти. Проте на ПК зараз грати в COD: WW2 небезпечно, незалежно від платформи. Поки що Steam та Battle.net не прибрали гру, але користувачам радять утриматися до повного вирішення ситуації. Принаймні така проблема навряд чи буде з новою Call of Duty: Black Ops 7.

Джерело: PC Gamer