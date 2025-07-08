Call of Duty: WW2 прибрали з Game Pass через хакерів, які зламували ПК і тролили гравців гей-контентом

Call of Duty: WW2, яка нещодавно з’явилася в PC Game Pass, була терміново прибрана з Game Pass. І винною цьому хакери, вразливість коду і тролінг гравців.
За словами гравців та дослідників кібербезпеки, у грі знайдено експлойт — вразливість віддаленого виконання коду (RCE). Якщо простіше, то вона дозволяє зловмисникам буквально отримати повний контроль над ПК інших користувачів, встановлювати шкідливе ПЗ і красти дані. Фактично хакери можуть запускати будь-який код на чужому ПК без дозволу, прямо через гру.
Найбільше постраждала так звана версія гри для Xbox ПК, яка зʼявилася в бібліотеці Game Pass всього кілька днів тому. Вона досі доступна на Steam і Battle.net, але ризики, судячи з усього, стосуються всіх гравців на ПК, незалежно від магазину. Якщо раніше Activision нібито «помилко» пропонувала скіни за $20–40 прямо в меню Call of Duty: Black Ops 6, то тепер повноцінні злами ПК.
Експлойт виявили майже одразу після появи гри в Game Pass. Гравці почали публікувати відео, де під час гри з’являються вікна «Блокнота», змінюються шпалери робочого столу, а система вимикається примусово. У деяких випадках хакери тролили більше — показували гей-контент 18+.
У коментарях до ситуації адміністратор кіберспільноти VX-Underground з ніком Smelly пояснив ситуація. Така атака дозволила запускати програми з вимаганням, RAT-сервери (інструменти віддаленого адміністрування), а також красти особисту інформацію. При цьому шпалери змінювалися на фото адвоката, якого Activision наймала для боротьби з шахраями в Call of Duty — очевидно, що вони тролили компанію.
Activision не підтвердила публічно факт RCE. Проте компанія заявила, що Call of Duty: WWII було «виведено з ладу» на час розслідування «проблеми». Причиною того, чому саме ця гра стала мішенню, вважається її старий код і відсутність захисту Ricochet, який з’явився лише у Modern Warfare (2019). Крім того, WW2 досі використовує P2P-підключення, де гравці напряму з’єднуються між собою, що робить комп’ютери вразливими для подібних атак.
На консолях проблем не зафіксовано, оскільки системна архітектура Xbox та PlayStation не дозволяє використовувати такі експлойти. Проте на ПК зараз грати в COD: WW2 небезпечно, незалежно від платформи. Поки що Steam та Battle.net не прибрали гру, але користувачам радять утриматися до повного вирішення ситуації. Принаймні така проблема навряд чи буде з новою Call of Duty: Black Ops 7.
Джерело: PC Gamer
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