Як штучний інтелект може спричинити кризу у 2028 році і чому це важливо зараз

Аналітики Citrini Research змоделювали сценарій, за якого стрімке впровадження штучного інтелекту запускає ланцюгову реакцію в економіці і призводить до глобальної кризи. У цій моделі кульмінація процесу припадає на 30 червня 2028 року — момент, коли накопичені ефекти автоматизації, зростання безробіття та падіння споживання сходяться в одну точку.





На початку цього сценарію економіка виглядає майже ідеально. Продуктивність швидко зростає, корпоративні прибутки б’ють рекорди, а фондові ринки демонструють історичні максимуми. Інвестори переконані, що штучний інтелект запускає нову технологічну революцію, яка здатна підтримувати зростання економіки роками.

З чого все починається

Швидке впровадження штучного інтелекту різко підвищує продуктивність і прибутки компаній. Однак паралельно запускається процес витіснення людської праці, який поступово починає підривати основу споживчої економіки.

Ще два роки тому фінансові ринки перебували на піку оптимізму. У жовтні 2026 року індекс S&P 500 наближався до 8000, а Nasdaq перевищував 30 000. Бум навколо штучного інтелекту підштовхнув оцінки технологічних компаній до рекордних значень, а інвестори розглядали ШІ як головний драйвер економічного зростання.

Перші масштабні зміни почалися на початку 2026 року, коли компанії почали активно впроваджувати автоматизацію на основі штучного інтелекту. Нові системи дозволяли виконувати величезні обсяги інтелектуальної роботи без участі людей. Алгоритми аналізували дані, писали код, створювали маркетингові матеріали, проводили фінансові розрахунки та навіть виконували юридичні перевірки.





Вибухове зростання продуктивності

Наразі маємо різке прискорення випуску на годину праці — ключового показника продуктивності. Темпи зростання стають найвищими з 1950-х років, а однією з причин такого стрибка стали ШІ-агенти, які працюють цілодобово, не потребують відпусток, лікарняних або соціальних виплат.

Для компаній це виглядає як майже ідеальна формула. Витрати на персонал скорочуються, продуктивність різко зростає, прибутки перевищують прогнози, а отриманий капітал спрямовується на нові інвестиції в обчислювальні потужності для штучного інтелекту. У деяких випадках один великий кластер GPU починає виконувати обсяг роботи, який раніше робили приблизно 10 000 офісних працівників.

На макрорівні економіка також демонструє сильні результати. Номінальний ВВП зростає середніми та високими однозначними темпами на рік, а корпоративні прибутки продовжують збільшуватися. Але водночас починає формуватися інший процес: компанії дедалі частіше скорочують людей.

ШІ захоплює все більше сфер

Першими під удар потрапляють програмісти, аналітики, маркетологи, юристи, бухгалтери. Багато їхніх функцій поступово перебирають алгоритми. Спочатку це виглядає як локальні скорочення, але з часом процес починає набувати системного характеру.

Графік демонструє замкнений економічний цикл ШІ-автоматизації. У міру того як можливості штучного інтелекту зростають, компаніям потрібно менше працівників. Починаються скорочення, доходи населення знижуються, споживання падає. У відповідь бізнес ще активніше інвестує у ШІ, щоб зменшити витрати. Так формується самопідсилювальна спіраль витіснення людської інтелектуальної праці.

Попри ці процеси, на макрорівні економіка ще певний час виглядає стабільною. Продуктивність продовжує зростати, а статистика ВВП залишається позитивною. Проте дедалі очевидніше, що цей ріст слабко відображається у доходах населення.

Ефект “примарного ВВП”

Далі спостерігається явище, яке аналітики називають Ghost GDP — “примарний ВВП”. Економіка формально виробляє дедалі більше вартості, але значна частина цього зростання концентрується у технологічному секторі та у власників обчислювальної інфраструктури. До споживчої економіки ці гроші майже не доходять.

Проблема полягає в тому, що основою економічного попиту залишаються люди. Споживчі витрати формують приблизно 70% ВВП, і коли доходи населення починають падати, слабшає вся економічна система. Машини не купують одяг, не ходять у ресторани та не беруть іпотеку.

Саме на цьому етапі в економіці починає формуватися структурний дисбаланс: продуктивність і виробництво зростають, але купувати ці товари й послуги стає дедалі менше кому. Зовні економіка ще виглядає сильною, але всередині вже запускаються процеси, які згодом приведуть систему до кризи.

Розрив між продуктивністю та доходами

У міру поширення автоматизації дисбаланс в економіці починає ставати помітним. Продуктивність ще прискорюється та зростає швидше, ніж будь-коли раніше, але доходи людей уже не встигають за цим зростанням. Корпоративний сектор стає ефективнішим, але ця ефективність дедалі менше перетворюється на зарплати.

Основна причина цього процесу полягає у швидкості автоматизації. Штучний інтелект не просто допомагає працівникам, а повністю замінює частину інтелектуальної праці. Офісні функції переходять до алгоритмів: обробка даних, написання текстів і коду, аналіз контрактів, маркетингові дослідження, фінансове планування.

У корпоративних звітах це виглядає як різке зростання продуктивності, а компанії демонструють рекордні прибутки. Але водночас дедалі більше працівників змушені переходити на нижче оплачувану роботу або залишаються без неї. У результаті змінюється сама структура економіки.





Зростання частки ШІ-капіталу у ВВП

Поступово починається перерозподіл доходів між працею і капіталом. Частка прибутків, що припадає на власників технологій та обчислювальної інфраструктури, максимізується, тоді як частка праці у ВВП починає знижуватися.

Штучний інтелект концентрує економічну вигоду у вузькому секторі, а саме серед компаній, які контролюють обчислювальні потужності, моделі та інфраструктуру. Для фондового ринку це виглядає як успіх. Але для реальної економіки це означає катастрофічне зниження платоспроможного попиту.

Особливо вразливим виявляється ринок житла. Значна частина позичальників у США це саме офісні працівники з високими доходами. Вони формують основу іпотечного ринку обсягом близько $13 трлн, а коли автоматизація починає торкатися цих професій, банки змушені переглядати свої оцінки ризиків. Спочатку це виглядає як поодинокі випадки фінансових труднощів, але поступово ситуація починає змінюватися.

Перші дефолти

Прогнозують, що у середині 2027 року стануться перші дефолти, прямо пов’язані з впливом ШІ. Це стане проблемою не лише для банків. Протягом попередніх 17 років економіка майже не переживала масштабних хвиль дефолтів. За цей час приватний капітал активно фінансував технологічні компанії, укладаючи угоди на основі припущення, що їхні ARR — повторювані доходи — залишатимуться стабільними.

Коли бізнеси почнуть втрачати клієнтів через автоматизацію і скорочення витрат, ці припущення руйнуються. Частина компаній не зможе обслуговувати борги, а фінансові ринки поступово почнуть усвідомлювати, що економіка входить у нову фазу.

Втім, корпоративні прибутки все ще продовжуватимуть зростати завдяки автоматизації. Водночас економіка дедалі більше нагадуватиме систему, де машини створюють цінність, але люди більше не можуть підтримувати попередній рівень споживання. Стане очевидно, що фундамент економічного зростання змінюється.





Фінансова автоматизація та ШІ-агенти

До кінця 2027 року економіка увійде у фазу глибокого дисбалансу. Ринки залишаться перегрітими, тоді як реальна економіка почне втрачати стабільність. ШІ-агенти у всьому діють майже автономно, а саме аналізують ціни, обирають постачальників і здійснюють платежі без участі людини.

У результаті сформується новий тип економічної активності, де значна частина транзакцій почне здійснюватися машинами для машин. Алгоритми оплачують обчислювальні ресурси, купують доступ до даних, орендують програмні сервіси та взаємодіють з іншими алгоритмами. Це ще більше підсилить розрив між технологічним сектором і традиційною економікою. Частина фінансових потоків переміститься у нову цифрову інфраструктуру, тоді як інші сектори стануть ще слабшими, стрімко зросте безробіття.

Економіка розшарується:





машинний сектор — висока продуктивність і алгоритмічна оптимізація;

людський сектор — послуги та досвід, де цінність визначається унікальністю;

інфраструктурний сектор — мережі, що забезпечують роботу системи.

Тут вступлять у силу всі три драйвери економічної кризи: реальна економіка, фінансова система та політична реакція. Ці три контури утворять замкнений цикл — своєрідний економічний зашморг, у якому кожен наступний етап підсилює попередній і який не має природних гальм або способів виходу.

Кульмінація кризи та обвал ринків

На цьому тлі накопичаться проблеми у кредитній системі, банки стикатимуться з дедалі більшою кількістю прострочених платежів, особливо, як ми писали вище, у сегменті іпотеки, де багато позичальників працювали у сферах, які активно автоматизуються. До середини 2028 року ці процеси зійдуться в одну точку.

Ринок буде очікувати публікації нових даних щодо зайнятості, які мають показати, чи стабілізувалася ситуація. Але оприлюднені цифри виявляться гіршими за прогнози. Рівень безробіття підніметься до 10,2%, що на 0,3% перевищіть очікування аналітиків. Для фінансових ринків це стане сигналом, що економіка більше не здатна підтримувати попередній рівень прибутків і оцінок компаній.





30 червня 2028 року інвестори почнуть масово переглядати оцінки активів, а фінальний графік моделі покаже різке падіння фондового ринку. S&P 500 знизиться ще на 2%, а загальне падіння індексу від максимуму жовтня 2026 року досягне приблизно 38%. Після періоду стрімкого зростання, яке забезпечив бум штучного інтелекту, ринки різко скоригуються, тому стане очевидно, що споживча економіка більше не може підтримувати попередню динаміку. Технологічний прорив, який спочатку виглядав як головний драйвер зростання, перетвориться на фактор, що запускає ланцюгову фінансову кризу.

Підсумок

Ключовий висновок полягає в тому, що штучний інтелект здатний одночасно прискорювати економічне зростання і підривати його фундамент. Коли автоматизація скорочує доходи людей швидше, ніж економіка створює нові джерела зайнятості, формується структурний дисбаланс, тому виробництво і продуктивність зростають, але споживчий попит падає.

Сценарій досить реальний, але не безнадійний. Криза, якщо вона настане, все одно буде частиною еволюції. Виграють ті, хто адаптується, наприклад, інвестує в унікальну цінність, інфраструктуру та нові бізнес-моделі. Суспільства, які підтримують перекваліфікацію і соціальну мобільність, зменшують ці ризики. Економіка не статична. Вона постійно переосмислюється. Дефіцит, попит і цінність залишаються базовими принципами, але їх застосування змінюється. Майбутнє залежить від здатності використовувати ці принципи в нових умовах.



