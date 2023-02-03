Частка Windows 11 сягнула 18,1% серед операційних систем Microsoft — на тлі надокучливої реклами апдейту на весь екран в Windows 10

Традиційно багато хто недолюблює найновішу ОС від Microsoft, і також традиційно вона впевнено продовжує нарощувати базу користувачів. Windows 10 ще далеко до втрати першості, хоч Microsoft останнім часом активно стимулює перехід на Windows 11.

Згідно з останніми даними Statcounter, у січні Windows 11 зібрала 18,1% користувачів на світовому ринку. Це частка серед операційних систем Microsoft. При цьому частка Windows 10 впала з 82,4% у грудні 2021 року до 68,8% у січні 2023 р.

Дані Statcounter означають, що Windows 11, як і раніше, встановлено ​​менш ніж на 1 з 5 комп’ютерів, але операційна система повільно та впевнено збільшує кількість користувачів щомісяця. Згідно зі статистикою Steam, На Windows 11 перейшли понад 30% користувачів сервісу, а кількість користувачів Windows 10 скоротилася на 1,96%.

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За даними Firefox, що ґрунтуються на базі користувачів версії браузера для настільних комп’ютерів, використання Windows 10 все ще трохи зростає та досягло максимуму у 70,6% у січні. При цьому Windows 11 навіть не має власної позиції в рейтингу – вона є частиною категорії «Інші Windows», частка якої становить лише 1,3%.

Згідно з Statcounter, Windows 7 залишається третьою за популярністю ОС Windows з часткою 9,55%, за нею йде Windows 8.1 (2,28%) та все ще тримається на плаву Windows XP двадцятирічної давності з 0,45%. Якщо подивитися на всі настільні операційні системи, то частка Windows становить 74,14%. За нею йде Mac OS з часткою 15,3%.

Windows не займає найбільшу частку ринку, коли йдеться про операційні системи для усіх пристроїв. Його частка 29,2% ставить його за Android (42,99%), але попереду iOS (17,2%).

Минулого місяця стало відомо, що Microsoft припинить продаж ліцензій та розповсюдження копій Windows 10 Home, Pro та Workstation на своєму сайті з 31 січня 2023 року. Днями з’явилися повідомлення про повноекранні повідомлення, що випливають на Windows 10, наполегливо пропонують безплатне оновлення до Windows 11. Однак компанія підкреслила, що Windows 10 продовжить отримувати оновлення безпеки, захист від вірусів, шпигунського та іншого шкідливого ПЗ до 14 жовтня 2025 р.

Джерела: TechSpot, Windows Latest