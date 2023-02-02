NVIDIA RTX 4090 увірвалася в топ Steam, ставши другою відеокартою за приростом користувачів у січні 2023 року

Величезна ціна відеокарти NVIDIA RTX 4090 не відлякала геймерів від її придбання. Дані Steam демонструють, що найпотужніша користувацька відеокарта у січні зайняла друге місце за приростом кількості користувачів, збільшивши її на 0,24% від усіх гравців сервісу. На першому місці знаходиться ноутбучна RTX 3060 з приростом 0,44% при загальній кількості власників 4,47%.

RTX 4090 стала першою картою Ada Lovelace, що потрапила в основний розділ чарту GPU у Steam. Частка RTX 4090 в 0,24% та її стрімкий приріст вражає – відеокарта коштує від $1600 доларів і є дорожчою за будь-яку іншу відеокарту на ринку, включаючи усі флагмани AMD Radeon.

Січень також був гарним місяцем для сімейства Ampere: RTX 3050, 3060 Ti та 3090 показали приріст. Лідером зростання популярності AMD була Radeon RX 6700 XT зі зростанням на 0,06%, хоча більшість сучасних відеокарт AMD стійко знаходяться унизу таблиці.

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GeForce GTX 1650 з листопада продовжує залишатися найпопулярнішою відеокартою в абсолютному численні з 6,27% користувачів. Раніше, з 2018 року, нагорі п’єдесталу знаходилася GTX 1060, яка зараз перемістилася на друге місце та відчуває відтік користувачів.

Що стосується процесорів, то січень став продовженням періоду зростання AMD. Її процесори тепер встановлені на 32,84% комп’ютерів користувачів Steam, що близько до рекордного рівня 33,73%, досягнутого минулого літа.

У січні Windows 11 подолала позначку в 30%, з приростом 10% за пів року. Частка нової операційної системи Microsoft становить 30,33% після того, як кількість користувачів Windows 10 впала на 1,96%. Минулого місяця Microsoft оголосила, що припинить пряму видачу ліцензій для Windows 10 31 січня, тому кількість її власників у майбутньому може швидко знижуватися. Windows 7 все ще тримається на плаву з 0,11%.

Успіхи NVIDIA RTX 4090 можуть свідчити про те, що для багатьох геймерів безальтернативна продуктивність, що дозволяє забути про обмеження в іграх, важливіша за високу ціну та переважає можливі неприємності з перехідниками живлення. Відеокарти RTX 4090 із запасом вистачить для нових ігор у середньостроковій перспективі, а конкуренти ще не скоро наблизяться до подібної продуктивності, особливо в обробці трасування променів.

Джерело: TechSpot