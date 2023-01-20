З лютого Microsoft припиняє розповсюдження копій Windows 10 та ліцензій для них на власному сайті

Windows 10, як і раніше, використовується на набагато більшій кількості пристроїв, ніж Windows 11, попри зусилля Microsoft із залучення людей до новішої операційної системи. Але ця ситуація може почати змінюватись: наприкінці січня компанія припинить видачу ліцензій Windows 10 через свій вебсайт.

На офіційних сторінках різних версій Windows 10 Microsoft повідомила, що припинить пряму видачу ліцензій для Windows 10 Home, Pro та Workstation. У заяві про відмову від відповідальності йдеться, що 31 січня 2023 року – останній день, коли споживачі зможуть завантажити ці операційні системи із сайту Microsoft. У повідомленні наголошується, що, попри припинення завантаження, Windows 10 продовжить отримувати оновлення безпеки, що захищають ПК від вірусів, шпигунського та іншого шкідливого програмного забезпечення до 14 жовтня 2025 року.

Це стосується лише цифрових завантажень Windows 10, придбаних споживачами безпосередньо з сайту Microsoft. OEM-виробники, ймовірно, як і раніше, зможуть купувати ліцензії. Є також безліч сторонніх роздрібних продавців, що продають завантаження та фізичні копії, у тому числі OEM-копії Home і Pro, доступні на Amazon та безлічі сайтів, що продають ключі продукту за низькими цінами. Також, як і раніше, доступний інструмент Microsoft Media Creation Tool для Windows 10.

Зараз Windows 11 встановлено ​​майже на 3 з 10 комп’ютерів – ОС поступово знаходить поширення серед геймерів, попри недавні проблеми з ігровою продуктивністю. Також багато корпорацій готуються перейти на Windows 11. Це хороша новина для Microsoft, оскільки корпоративний сегмент традиційно повільніше за всіх оновлює Windows. Проте, ядро ​​шанувальників Windows 10 досить велике та не варто очікувати масової міграції з неї найближчим часом.

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Джерело: TechSpot