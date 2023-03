Частина коду Twitter, що стосується безпеки, потрапила на GitHub і пролежала там кілька місяців – підозрюють одного зі звільнених співробітників

Частина вихідного коду Twitter просочилася до мережі. Згідно з юридичною заявою компанії частини вихідного коду були розміщені на GitHub.

У Twitter вже вжили заходів, надіславши повідомлення про порушення авторських прав на GitHub, звідки код видалили того ж дня. Неясно, як довго код знаходився у мережі – схоже, він був загальнодоступним не менше кількох місяців. Компанія також звернулася до Окружного суду США у Північному окрузі Каліфорнії з вимогою зобов’язати GitHub ідентифікувати власника облікового запису, який поділився кодом, та будь-яких інших осіб, котрі звантажувати його.

Згідно з попередніми даними внутрішнього розслідування Twitter співробітник, причетний до витоку, залишив компанію минулого року. Відколи Маск купив Twitter за $44 млрд, близько 75% співробітників були звільнені або пішли.

Керівництво Twitter лише нещодавно дізналося про витік вихідного коду. За словами анонімних інсайдерів, код містить уразливості в системі безпеки, які можуть дати хакерам або іншим зацікавленим сторонам можливості для вилучення даних або порушення роботи сервісу.

За іронією, про витік стало відомо після того, як Ілон Маск пообіцяв оприлюднити частину коду Twitter. Мільярдер заявив, що зробить код, який Twitter використовує для рекомендації твітів, загальнодоступним до кінця березня – щоб будь-хто міг переглянути його та ретельно вивчити щодо можливих недоліків.

Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st

— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023