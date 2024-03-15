Четвертий сезон серіалу «Крізь сніг» вийде на початку 2025 року — він був повністю відзнятий до призупинення

Раніше скасований четвертий сезон серіалу «Крізь сніг» отримав нову «домівку» та вийде на початку 2025 року. Телеадаптація серії графічних романів Жака Лоба та Жана-Марка Рошетта від Tomorrow Studios вперше вийшла на каналі TNT у 2020 році. Влітку 2021 року серіал з Девідом Діггзом та Дженніфер Коннеллі у ролях був продовжений на 4 сезон, але в січні 2023 року сезон був скасований.

Зараз відомо, що четвертий сезон «Крізь сніг» вийде на AMC та AMC Plus на початку 2025 року. AMC придбала права на трансляцію всіх чотирьох сезонів, перші три стануть доступними на AMC Plus пізніше цього року.

«Ми дуже раді, що поїзд нарешті знайшов дім, і ми неймовірно вдячні всім в AMC та Tomorrow Studios за те, що вони дали шанувальникам «Крізь сніг» шанс насолодитися четвертим сезоном разом з усією важкою роботою цього чудового акторського складу», — каже шоуранер серіалу Павел Збишевський.

У 2023 році TNT оголосила про скасування трансляції четвертого сезону «Крізь сніг», попри те, що він був завершений. Тоді представник TNT заявив, що мережа співпрацює з Tomorrow Studios, щоб знайти новий дім для сезону.

Скасування Snowpiercer на TNT сталося услід за рішенням Warner Bros. Discovery, материнської компанії мережі, призупинити проєкти TNT та TBS. Цей крок відбувся після злиття Warner Bros. і Discovery Inc. на початку 2022 року, після чого компанія під керівництвом Девіда Заслава вжила великих зусиль для скорочення витрат.

Попри те, що серіал відновлений, очікується, що четвертий сезон стане завершальним. Не розкриваючи зміст, можна нагадати, що третій сезон завершився на переламному моменті у сюжеті, якихось даних щодо змісту продовження поки нема.

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Джерело: Screen Rant

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