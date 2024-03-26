«Чорні» Starlink — термінали масово продаються нелегально по всьому світу [розслідування Bloomberg]

Starlink рекламує свій високошвидкісний інтернет, як такий що «доступний майже в будь-якій точці Землі», однак на практиці його поширення офіційно завершується на територіях, де компанія ще не має дозволу на роботу, чи країнах, де діють репресивні режими. Водночас розслідування Bloomberg виявило численні приклади використання послуги супутникового інтернету Ілона Маска у «заборонених» місцях по всьому світу.

Термінали завозяться контрабандою і торгуються на чорних ринках, що ставить під сумнів здатність SpaceX контролювати їхнє поширення. У 2023 році повідомлялось, що Starlink на фронті якимось чином вже почали використовувати росіяни — прямий чи опосередкований продаж терміналів окупантам тоді категорично заперечив Ілон Маск.

Згідно зі звітом видання, Starlink активно використовується в Ємені, який переживає десятирічну громадянську війну, а також в Судані, де звичайний інтернет не працює вже протягом кількох місяців. Тим часом урядові рішення проти незаконних терміналів у Казахстані цього року майже не вплинули на їх використання, а лише підвищили ціни на чорному ринку.

Комплекти Starlink також продаються у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи підпадають під санкції США протягом майже десяти років, під час авторитарного правління президента Ніколаса Мадуро. Карта зон покриття на вебсайті Starlink відображає південноамериканську країну затемненою, однак реклама в соцмережах пропонує пакетні пропозиції для обладнання Starlink як широкодоступні.

У Південній Африці, де народився Маск, уряд ще не схвалив заявку Starlink на роботу, однак торгівля терміналами процвітає. У групах Facebook представлені постачальники, які пропонують придбати та активувати набори в одній з 8 африканських країн, де Starlink легальний, а потім доставити їх через кордон (те саме відбувається у Ємені, де комплекти купуються в таких країнах, як Сінгапур чи Малайзія, а потім активуються в роумінгу). У Венесуелі клієнти обходять заборону, сплачуючи за глобальний тариф обслуговування за допомогою міжнародної кредитної картки.

За словами колишнього урядовця США, адміністрація президента Джо Байдена може посилити експортний контроль, який застосовується до Starlink, щоб уберегти їх від рук американських противників.

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