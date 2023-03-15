«Чупа»: вийшов трейлер фантастичного фільму про пригоди 13-річного хлопчика та чупакабри, який дебютує на Netflix 7 квітня

У новому фільмі Netflix переосмислює легенду про чупакабру, де представляє фантастичну істоту доброю та здатною до дружніх стосунків.

В основі сюжету фільму «Чупа» — пригоди 13-річного хлопчика Алекса (Еван Віттен), який приїздить до родичів у Мексику та випадково зустрічає у сараї дідуся фантастичну істоту Чупакабру.

Чупакабра — криптид, якому приписують вбивства кіз, кролів та іншої свійської живності шляхом знекровлення. Переконливих відомостей про його існування немає, однак ЗМІ періодично поширюють свідчення людей, які нібито бачили чупакабру, що надходять з різних регіонів світу.

Трейлер на початку задає таємничий тон історії, створюючи напружену атмосферу, яка змушує глядачів думати, що істота дійсно небезпечна. Натомість чупакабра виявляється дуже доброю і стає справжнім другом для Алекса, який намагається захистити її від вченого, на ім’я Річард Квін (Крістіан Слейтер). Протягом решти трейлера Netflix демонструє пригоди Алекса та Чупи — крім того, акцент робиться на сім’ї, з якою хлопчик дедалі більше зближується.

Сценаристи фільму — Шон Кеннеді Мур, Джо Барнатан, Маркус Райнгарт, а режисер — мексиканець Хонас Куарон. Перспективно виглядає продюсерський склад: тут режисер дилогії «Сам удома» та сценарист «Гремлінів» Кріс Коламбус, а також Марк Редкліф та Майкл Барнатан — які співпрацювали з Коламбусом під час виробництва перших фільмів про Гаррі Поттера.

Серед акторського складу також Деміан Бічір («Краще життя»), Ешлі Сіарра, Ніколас Вердуго, Адріана Пас, Герардо Тарасена («Нарко») і Хуліо Сезар Седільо.

Коли Куарон розмірковував над тим, як переосмислити легенду про чупакабру, він відточив ідею використати страшний міф для розкриття історії сім’ї — подібно до того, як це зробив Стівен Спілберг у фільмі «Іншопланетянин»/ ET 1982 року:

«Я завжди був великим шанувальником ET і вважаю, що подібні історії такі сильні, тому що грають на ідеї про те, що дітей неправильно розуміють дорослі. Чупа може бути монстром, але вона єдина, хто справді розуміє, через що проходить Алекс. Зв’язок між хлопчиком та істотою настільки чистий, що словами його важко пояснити».

Фільм дебютує на Netflix у п’ятницю, 7 квітня.

Офіційний трейлер фільму «Чупа»

Джерело: Collider