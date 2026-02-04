Чи дійсно авіарежим пришвидшує зарядку смартфона: реальний експеримент із Samsung Galaxy S24 Ultra

Depositphotos

У сучасних смартфонах з великою кількістю функцій місткість батарей та час заряджання стали одними з ключових факторів, що впливають на вибір покупців.





Смартфони, які заряджаються від 0 до 80% менше ніж за 30 хвилин, вже не рідкість і в першу чергу привертають до себе увагу покупців. І хоча для максимальної ефективності роботи батареї достатньо дотримуватись рекомендацій виробника, користувачі часто шукають способи якнайшвидшого заряджання власних гаджетів. Одним з таких способів є заряджання з активним режимом польоту. Вважається, що цей режим скорочує час заряджання в середньому на 4 хвилини. Портал SlashGear вирішив перевірити ці твердження.

Під час тестів використовувався Samsung Galaxy S24 Ultra, який перед цим повністю розрядили, а потім під’єднали до зарядки та за допомогою секундоміру виміряли час, необхідний для повного заряджання. У всіх тестах телефон вмикався по досягненню 1% заряду. Після цього активувався режим польоту. Для заряджання використовувався пристрій Nothing’s CMF Power 65W GaN за кімнатної температури 25 Cº.

У всіх випадках з активованим авіарежимом телефон заряджався швидше. Найкоротший час заряджання від 0 до 100% склав 1 год і 2 хв. Найкоротший час заряджання з ввімкненими мобільними даними та Wi-Fi склав 1 год 9 хв. Тобто різниця незначна, усього 6 хвилин. Тести повторювались упродовж кількох тижнів з отриманням аналогічних результатів. Різниця між двома способами заряджання коливалась від 4 до 7 хв.





Якщо користувач не надто кудись поспішає, то активувати авіарежим під час заряджання видається безглуздим, адже зникає можливість приймати дзвінки та повідомлення. При цьому результати можуть бути різними залежно від моделі смартфона, типу зарядного пристрою, температури навколишнього середовища.

Примітно, що на початку тестування було зафіксовано кілька випадків, коли Samsung Galaxy S24 Ultra помітно довше заряджався від 0 до 100% з активованим авіарежимом. В одному з тестів телефон демонстрував час, що залишився до повної зарядки, десь приблизно ще 5 хв, навіть при тому, що вже стояв на зарядці 1 год 21 хв. В інших випадках телефону потрібно було майже 1 год і 14 хв для досягнення 100%. Смартфон також значно нагрівався під час тестів.

Враховуючи, що температура навколишнього середовища впливає на час зарядки, решта тестів проводилась в умовах контрольованої температури. Тільки після переходу до постійної, комфортної температури вдалося стабільно досягти коротшого часу заряджання. Фактично стабільної швидкості заряджання вдавалось досягти тільки за ідеальних температур.

Ми писали, що журналіст Грегорі Цукерман протягом двох років заряджав власний iPhone за рекомендацією Apple, обмежуючись 80% заряду та залишився розчарований результатом. Між тим ентузіасти випробували реверсивну зарядку Realme P4 Power 10 000 мА·год на iPhone 17 Pro.

Джерело: SlashGear