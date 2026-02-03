Чоловік два роки заряджав iPhone за "правилом 80%": результат розчарував

Depositphotos

Журналіст Грегорі Цукерман протягом двох років заряджав власний iPhone за рекомендацією Apple, обмежуючись 80% заряду та залишився розчарований результатом.





Його метою, як він сам зазначає, було максимальне подовження терміну роботи батареї. Результат виявився складнішим за обіцянки виробника, а на практиці все виявилось дещо інакшим, ніж на папері. Користуючись відповідними рекомендаціями та інструментами, він слідкував за місткістю акумулятора, циклами заряджання та часом роботи батареї протягом дня. У підсумку місткість збереглась на рівні 80% після 500 повних циклів заряджання, що відповідає заявам Apple щодо довговічності, однак обмеження змусило чоловіка вже після обіду вступати у постійну боротьбу за збереження заряду. З рештою він таки відмовився від цього аби відновити прийнятний час роботи акумулятора.

Apple пропонує два ключових способи для зниження навантаження на батарею. По-перше, це функція обмеження заряду до 80%, яка з’явилась у нових моделях iPhone. Вона покликана запобігти пришвидшеному хімічному зносу акумулятора. Також пропонується оптимізоване заряджання з вивченням розкладу дня та відкладенням остаточної підзарядки до 100% до того моменту, поки смартфон не буде від’єднаний від мережі.

Разом ці дві функції покликані запобігти перегріву батареї під час заряджання та подовжити термін її роботи. Грегорі Цукерман обмежував заряджання власного iPhone до 80% та користувався оптимізованим заряджанням вночі. Він також не залишав телефон підключеним до мережі у спекотних місцях та контролював нагрів акумулятора під час бездротового заряджання.

Трохи більше ніж через рік та приблизно після 355 циклів заряджання, застосунок Battery Health повідомив про збереження приблизно 91% від загальної місткості батареї. Приблизно до позначки 500 циклів — десь на півдорозі до заявленого Apple рубежу — місткість знизилася до 89%.





У Apple заявляють, що iPhone 15 та новіші моделі зберігають до 80% від початкової місткості після 1000 циклів повного заряджання в ідеальних умовах. Журналіст зазначає, що його показники відповідають цим рекомендаціям. Однак проблемою стало щоденне використання смартфона, оскільки заряду просто не вистачало в умовах інтенсивного використання. Всередині або наприкінці дня від початкових 80% заряду залишалось близько 20%. Це змушувало постійно екстрено підзаряджати телефон або використовувати MagSafe.

Чоловік також зазначає, що у деякі дні, коли він все ж заряджав телефон до 100%, це відчувалось ніби як батарея отримала друге життя. Цей контраст, за його словами, яскраво демонструє компроміс, або збереження місткості акумулятора та недостатній запас заряду на все необхідне протягом дня, або повне заряджання та швидший знос батареї.

“Якщо ви активно користуєтеся батареєю — багато працюєте з камерою, використовуєте 5G, навігацію, граєте в ігри або синхронізуєте фотографії у фоновому режимі — обмеження призводить до глибших щоденних розрядів і частіших підзаряджень. Ці додаткові цикли та перегріви можуть нівелювати переваги, які ви отримуєте, залишаючись із зарядкою, нижчою за 100%”, — підкреслює журналіст.

Тривалий експеримент редактора MacRumors, показав, що два роки роботи за 80% заряду не виправдали щоденних компромісів, попри непогані показники місткості. Загалом Грегорі Цукерман рекомендує використовувати оптимізоване заряджання та дозволяти батареї заряджатись до 100% зранку. Не варто встановлювати постійне обмеження в 80%, якщо телефон використовується нечасто або довгий час підключений до заряджання в режимі очікування. Контролювати нагрів та обирати дротову зарядку, а не MagSafe, якщо телефон теплий. Знімати товсті чохли під час швидкого заряджання та уникати зарядки під подушками або в нагрітих автомобілях. Намагатись не дозволяти заряду опускатись нижче 10% та не тримати на заряджанні по кілька годин, якщо акумулятор і так вже зарядився до 100%.

