Чипи Samsung HBM не пройшли тести Nvidia через проблеми з високим енергоспоживанням та тепловиділенням – Reuters

Новітні чипи пам’яті Samsung HBM (high bandwidth memory) не змогли пройти тести Nvidia на придатність до використання в складі прискорювачів штучного інтелекту. Проблема полягає в тому, що такі чипи споживають занадто багато енергії та виділяють забагато тепла. Про це заявили троє обізнаних осіб.

Проблеми стосуються чипів Samsung HBM3 четвертого покоління та HBM3E п’ятого покоління. Перші з них зараз активно використовуються у відеокартах та прискорювачах задач ШІ, а другі – виводяться на ринок цього року. Це вперше повідомляється про причини, яки спричинили провал тестів Nvidia.

Samsung заявила, що HBM — це продукт пам’яті з можливостями налаштування, який потребує «процесів оптимізації відповідно до потреб клієнтів». Також Samsung додала, що компанія оптимізує свої продукти шляхом тісної співпраці з клієнтами. У компанії відмовилися коментувати конкретних клієнтів.

Окремо Samsung заявила, що «заяви про збої через тепловиділення та енергоспоживання не відповідають дійсності», і що тестування «пройшло гладко та за планом». Nvidia відмовилася коментувати цю ситуацію.

Водночас 3 джерела повідомили, що Samsung намагається пройти тести Nvidia для чипів пам’яті HBM3 і HBM3E ще з минулого року. За словами двох людей, результати нещодавнього невдалого тесту для 8-шарових та 12-шарових чіпів HBM3E від Samsung були отримані в квітні.

Поки ще не зрозуміло, чи можна легко розв’язати ці проблеми. Однак джерела сказали, що невиконання вимог Nvidia посилило занепокоєння в галузі та серед інвесторів тим, що Samsung може ще більше відстати від конкурентів SK Hynix та Micron Technology в сфері виробництва пам’яті HBM.

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Наразі SK Hynix є основним постачальником чипів HBM для Nvidia, компанія постачає чипи HBM3 з червня 2022 року. А з кінця березня SK Hynix також почала постачати чипи HBM3E клієнту, якого відмовився назвати. За словами джерел, поставки надійшли до Nvidia.

Слід додати, цього тижня Samsung змінила керівника підрозділу з виробництва напівпровідників, заявивши, що потрібна нова людина на чолі, щоб впоратися з «кризою», яка вплинула на галузь.

Джерело: Reuters