Citroen Ami в Україні: на що здатен компактний міський електромобіль за 347,3 тис грн

Citroen представила в Україні субкомпактний міський електромобіль Citroen Ami. При довжині лише 2,41 м, ширині 1,39 м та висоті 1,52 м це авто займає лише половину звичайного паркомісця, легко маневрує в заторах та на щільних парковках. Радіус розвороту становить всього 7,2 м.

Окрім водія Citroen Ami може перевозити одного пасажира або багаж на пасажирському місці. З пакетом My Cargo Kit авто перетворюється на вантажну версію Ami Cargo, яка здатна перевозити пакунки або інші предмети в багажному відділенні об’ємом 200 л. В пасажирській версії доступно 63 л корисного простору для перевезення предметів. Автомобіль має вагу лише 483 кг. Він здатен перевозити корисне навантаження з водієм 140 км.

Електромобіль комплектується двигуном потужністю 6 кВт, який забезпечує крутний момент 4,5 нм. Він здатен розганяти авто до максимальної швидкості 45 км/год. Від 0 до максимальної швидкості Citroen Ami розганяється за 10 секунд. Батарея місткістю 5,4 кВтгод забезпечує пробіг до 75 км. Її зарядка від звичайної розетки займає 4 години. Авто має сталеві колісні диски R14.

Базова комплектація Citroen Ami включає 2 передні місця, панорамний скляний дах, LED передні фари, 1 зарядний порт USB, систему опалення та вентиляції. Покращена комплектація Pets додатково пропонує кріплення для смартфона та підключення смартфона до авто, задній спойлер чорного кольору та деякі декоративні елементи.

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Ціна базової версії Citroen Ami становить 347,3 тис грн. Покращену версію Pets оцінили у 372 тис. грн. Це, певно, найдешевший новий електромобіль на українському ринку на цей час.