Citroen Ami в Україні: на що здатен компактний міський електромобіль за 347,3 тис грн

Citroen представила в Україні субкомпактний міський електромобіль Citroen Ami. При довжині лише 2,41 м, ширині 1,39 м та висоті 1,52 м це авто займає лише половину звичайного паркомісця, легко маневрує в заторах та на щільних парковках. Радіус розвороту становить всього 7,2 м.
Окрім водія Citroen Ami може перевозити одного пасажира або багаж на пасажирському місці. З пакетом My Cargo Kit авто перетворюється на вантажну версію Ami Cargo, яка здатна перевозити пакунки або інші предмети в багажному відділенні об’ємом 200 л. В пасажирській версії доступно 63 л корисного простору для перевезення предметів. Автомобіль має вагу лише 483 кг. Він здатен перевозити корисне навантаження з водієм 140 км.
Електромобіль комплектується двигуном потужністю 6 кВт, який забезпечує крутний момент 4,5 нм. Він здатен розганяти авто до максимальної швидкості 45 км/год. Від 0 до максимальної швидкості Citroen Ami розганяється за 10 секунд. Батарея місткістю 5,4 кВтгод забезпечує пробіг до 75 км. Її зарядка від звичайної розетки займає 4 години. Авто має сталеві колісні диски R14.
Базова комплектація Citroen Ami включає 2 передні місця, панорамний скляний дах, LED передні фари, 1 зарядний порт USB, систему опалення та вентиляції. Покращена комплектація Pets додатково пропонує кріплення для смартфона та підключення смартфона до авто, задній спойлер чорного кольору та деякі декоративні елементи.
Ціна базової версії Citroen Ami становить 347,3 тис грн. Покращену версію Pets оцінили у 372 тис. грн. Це, певно, найдешевший новий електромобіль на українському ринку на цей час.
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