Серіал за коміксом DC «Зелений ліхтар» вийде на HBO у 8 епізодах

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Серіал «Зелений ліхтар» отримав «зелене світло» від HBO, як би це дивно не звучало.

HBO замовив виробництво серіалу із 8 епізодів за коміксами DC «Зелений ліхтар». Керуватиме проєктом Кріс Манді («Справжній детектив 4», «Озарк»), а у якості співавторів виступають Деймон Лінделоф («Загублені») та Том Кінг («Містер Чудо», «Супердівчина»).

Серіал «Зелений ліхтар» розповість про Гела Джордана та Джона Стюарта, двох членів Корпусу Зелених Ліхтарів — міжгалактичної команди, якій доручено захищати конкретну сферу космосу від зла за допомогою кілець, які дарують низку надлюдських сил.

Гел Джордан, колишній військовий льотчик, був вперше зображений Раяном Рейнольдсом у фільмі «Зелений ліхтар» 2011 року. Військовий ветеран Джон Стюарт — один з перших темношкірих героїв DC.

Інший учасник команди «Ліхтарів» Гай Гарднер з’явиться у новому «Супермені» Джеймса Ганна 2025 року — у виконанні Натана Філліона.

«Зелений ліхтар» (але, ймовірно, серіал отримає назву «Ліхтарі») спочатку мав виходити під брендом Max Original, однак, згідно з новим розмежуванням, цей та інші великі назви позначатимуться як HBO Originals.

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Джеймс Ганн і Пітер Сафран вперше оголосили про свій намір створити серіал «Зелений ліхтар» ще у січні 2023 року і позиціювали його як «велику подію для контенту HBO», подібну до «Справжнього детектива».

Джерело: Variety, Deadline

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