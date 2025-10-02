Coinbase роздає незаможним Нью-Йорку по $12 000 у стейблкоїнах USDC

Depositphotos

У Нью-Йорку стартував соціальний експеримент: 160 малозабезпечених молодих людей отримають по $12 000 — не готівкою, а в стейблкоїні USDC. Кожному обраному за лотереєю учаснику надійде один разовий переказ у $8 000 і кілька додаткових платежів по $800, доки сума не сягне $12 000.

Це перша у США програма соціальної підтримки, де кошти надають не готівкою і не на банківську картку, а у вигляді цифрового активу. Ініціаторами виступають неприбуткова організація GiveDirectly за фінансової підтримки криптобіржі Coinbase, чиї акції влітку побили історичний рекорд завдяки стейблкоїнам. Мета — подивитися, чи змінять цифрові виплати фінансову поведінку отримувачів і наскільки ефективно такі трансферти допомагають закрити первинні потреби.

Організатори пояснюють: велика одноразова сума дає змогу розв’язати нагальні питання, тоді як невеликі регулярні виплати допомагають згладжувати витрати. Coinbase профінансувала ініціативу — компанія також позиціює програму способом показати, як працюють блокчейн-платежі в регульованому середовищі; раніше біржа закрила власний фонд GiveCrypto і передала частину ресурсів GiveDirectly.

Учасникам доступні кілька шляхів: конвертувати отримане в банк через інструменти Coinbase (з урахуванням комісій), скористатися дебетовою карткою платформи або зняти готівку в банкоматі. Вони також можуть лишити кошти в гаманці й інвестувати або отримувати відсотки — але це вже пов’язане з ризиком. Можливо, зробити вибір учасникам програми допоможе Bitcoin-академія для малозабезпечених, яка була відкрита у США три роки тому.

Дослідницька частина проєкту важлива: команда відстежуватиме, як одержані кошти витрачають — чи йдуть вони на житло, навчання, погашення боргів або інші потреби — і чи змінюється загальна фінансова стабільність отримувачів. Подібні програми в інших країнах показували, що великі одноразові виплати можуть сприяти відкриттю бізнесу і підвищенню доходів — питання лише в тому, чи збережеться ефект під час використання цифрових активів у місті з розвиненою інфраструктурою банківських сервісів.

Що це означає для звичайних користувачів? По-перше, такий формат може пришвидшити та здешевити трансфери в майбутньому. По-друге, реальна користь проєкту залежатиме від того, наскільки просто отримувачі зможуть перевести USDC у зручну для них форму. І нарешті — не виключено, що успіх пілотного проєкту послужить аргументом для масштабування подібних програм і розширення впливу приватних криптофірм на соціальні ініціативи.

Джерело: CoinCentral