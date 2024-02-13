Collins Aerospace протестувала новий скафандр NASA в умовах мікрогравітації

Скафандри нового покоління планують використовувати на Міжнародній космічній станції.

NASA витратило понад 15 років на самостійну розробку скафандрів, перш ніж у 2022 році передало дизайн космічних костюмів на аутсорсинг. Один з таких розробила приватна компанія Collins Aerospace і вже випробувала в умовах невагомості.

За даними компанії, скафандр легший та менший, ніж попередні ітерації скафандрів NASA. Його також можна модифікувати залежно від місій і статури астронавтів.

Випробування Collins Aerospace провели на борту комерційного літака, який забезпечував короткі періоди невагомості — приблизно на 20 секунд, виконуючи серію маневрів, схожих на рух американських гірок. Завдання, які виконав тестувальник, включали вхід та вихід через люк, прикріплення черевиків костюма до опори для ніг тощо.

«Це дизайнерське рішення справді забезпечує повний діапазон рухів у робочій зоні, для якої створюється костюм», — сказав Денні Олівас, колишній астронавт NASA, який наразі є головним астронавтом-випробувачем у Collins.

Наступні тести проведуть у вакуумній камері, щоб побачити як скафандр працює у космічній атмосфері, а також у Лабораторії нейтральної плавучості NASA — басейні глибиною 12 метрів у Космічному центрі Джонсона в Х’юстоні, який імітує мікрогравітаційне середовище для навчання астронавтів у відкритому космосі.

Collins також розглядає потенційне використання свого скафандра під час виходу у відкритий космос зі станції Lunar Gateway і навіть на поверхні Місяця. Інший підрядник NASA Axiom Space паралельно розробляє власну варіацію. Раніше компанії отримали «перехресні» замовлення від агенції, щоб Axiom могла вивчити використання свого костюма на МКС, а Collins — для місій Artemis.

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Джерело: NASA, Collins Aerospace