Новини Ігри 11.04.2023 о 18:48

Cyberpunk 2077 отримав патч 1.62 з підтримкою трасування шляхів у режимі Overdrive – для нього потрібна карта NVIDIA RTX 4070 Ti або RTX 3090

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Cyberpunk 2077 отримав патч 1.62 з підтримкою трасування шляхів у режимі Overdrive – для нього потрібна карта NVIDIA RTX 4070 Ti або RTX 3090

Гра Cyberpunk 2077 отримала анонсований патч 1.62 з підтримкою трасування шляху (path tracing) у режимі Overdrive. Трасування шляху є більш «чесним» RTX, що створює набагато більше обчислювальне навантаження на відеокарту.

Курс
Data Scientist
Ставай топовим спеціалістом за 3 місяці. Курс ведемо українською
Хочу!
woman

CD Projekt RED рекомендує для Overdrive відеокарти не слабше NVIDIA RTX 4070 Ti або флагман попереднього покоління RTX 3090 і версію Ti – з допомогою останніх вдасться отримати не більше 30 FPS у роздільній здатності Full HD. Слабкіші карти RTX з 8 ГБ і більш вбудованої пам’яті отримають фоторежим трасування шляху – гравці зможуть оцінити привабливість нової графіки. 

Серед інших нововведень патча – згладжування DLAA на основі глибокого машинного навчання, масштабування кадру Intel Xe Super Sampling 1.1 та покращення роботи вбудованого бенчмарку

Ефект Crysis повертається: NVIDIA RTX 4090 видає 16-34 FPS у Cyberpunk 2077 з трасуванням шляхів Overdrive

Курс
Machine Learning Engineer
Очоль зграю роботів
Я готовий!
cyborg
 

Джерело: сайт Cyberpunk 2077


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати