Cyberpunk 2077 отримав патч 1.62 з підтримкою трасування шляхів у режимі Overdrive – для нього потрібна карта NVIDIA RTX 4070 Ti або RTX 3090

Гра Cyberpunk 2077 отримала анонсований патч 1.62 з підтримкою трасування шляху (path tracing) у режимі Overdrive. Трасування шляху є більш «чесним» RTX, що створює набагато більше обчислювальне навантаження на відеокарту.

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CD Projekt RED рекомендує для Overdrive відеокарти не слабше NVIDIA RTX 4070 Ti або флагман попереднього покоління RTX 3090 і версію Ti – з допомогою останніх вдасться отримати не більше 30 FPS у роздільній здатності Full HD. Слабкіші карти RTX з 8 ГБ і більш вбудованої пам’яті отримають фоторежим трасування шляху – гравці зможуть оцінити привабливість нової графіки.

Серед інших нововведень патча – згладжування DLAA на основі глибокого машинного навчання, масштабування кадру Intel Xe Super Sampling 1.1 та покращення роботи вбудованого бенчмарку

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Джерело: сайт Cyberpunk 2077